Dries Degrieck overtuigende winnaar in Lyon

“Ja, er waren een paar lastige plekken in het parcours. Het was zeker niet makkelijk! Heel fijn om zo te kunnen rijden, ondanks dat er een paar jongere paarden in mijn span staan”, laat Dries Degrieck na afloop weten. Hiermee doelt hij op de achtjarige Leon (v. Atleet) en de negenjarige Kane B (v. Delviro). “Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te blijven kijken naar anderen, om van hen te blijven leren. Daar word je uiteindelijk zelf ook beter van.”

IJsbrand Chardon was goed onderweg in de eerste ronde tot er op poort tien een bal viel. Daarna kwam hij in hindernis elf even in de problemen, waardoor er een element om viel. Daarna nam hij gas terug en reed rustig naar poort twaalf en dertien en vervolgens naar de finish.

Tweede plaats Benjamin Aillaud

Wild Card deelnemer Benjamin Aillaud (FRA) reed dit weekend ook een bijzonder goede wedstrijd. Ondanks dat zijn resultaat niet meetelt voor de Wereldbekerpunten kwalificeerde hij zich als derde rijder voor de drive-off. Met een super snelle tijd van 148.23 en één gevallen bal eindigde hij op de tweede plaats in het totaalklassement. Jérome Voutaz (SUI) reed een snelle tijd in de drive-off maar voor hem vielen twee ballen in de tweede helft van het parcours. Jammer, want daarmee kwam hij achter Benjamin Aillaud terecht. Doordat Benjamin deelnam met een Wild Card wist Jérôme dat hij alsnog de Wereldbekerpunten voor de tweede plaats in ontvangst kan nemen.

Alles mogelijk

Door de ballen van Jérôme Voutaz leek er wat ruimte voor Dries Degrieck. Al waren alle aanwezigen zich ervan bewust dat het nog alle kanten op kon nadat er voor Dries in de eerste ronde op poort drie al een bal viel. Deze keer wist Dries alle ballen te laten liggen. De koets leek heel even uit balans toen Dries op volle snelheid de draai maakte in poort acht, maar de paarden bleven gretig en luisteren naar de hulpen. Hierdoor reed Dries vandaag de allersnelste tijd van dit weekend én foutloos, fenomenaal! De tijden kunnen we overigens goed met elkaar vergelijken, want gisteren en vandaag stond er precies hetzelfde parcours voor de eerste ronde en de drive-off.

“Het is de derde keer dat ik hier in Lyon rijd”, laat Dries na afloop weten. “Ik kom er graag, de wedstrijd is top en het publiek ook. We hebben nu even de tijd om te herstellen en rijden over drie weken de Wereldbeker wedstrijd in Stockholm, Zweden!”

