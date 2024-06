Driving Gaasterland Fryslân begonnen, één paard naar herkeuring

Vandaag is de eerste dressuurdag waarbij de enkelspannen en enkele tweespannen aan de start komen. De eerste deelnemer, een testrijder, trapt af om 08.00 uur. Zij wordt opgevolgd door Wereldkampioen enkelspan Saskia Siebers, die in de 2*H1 rubriek uitkomt met de twee vosjes van partner John Castelijns. Vrijdag komen de tweespannen pony’s en paarden en vierspan pony’s in de dressuurring.

