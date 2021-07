Driving Valkenswaard: Sandro Koalick aan kop op eerste dressuurdag

Sandro Koalick scoorde vandaag het hoogst

Koalick won eerder dit seizoen de wedstrijd in Saumur en is dus nog steeds in goede vorm. Zijn span liep als een eenheid. De paarden waren mooi opgericht en liepen een fijne en actieve proef. Juryhoofd Andrew Councell beloonde Anna Sandmann met het zelfde aantal punten als Koalick. Het span van Anna danste door de ring, liep heel gelijk en toonde fantastische verruimingen. Met een totaal van 46,98 staat ze nu op plaats 5. De plaatsen 2 en 3 worden ingenomen door respectievelijk Jozsef Dibak (Italië) en Franck Grimonprez (Frankrijk) die elk iets meer dan 45 strafpunten scoorden. Dibak was al vroeg aan de beurt en reed een hele goede proef. Het span van Grimonprez viel op door de mate van schwung. Australiër Tor van den Berge staat met 46,05 op plek 4. Hij reed zijn 9-jarige vossen heel netjes rond.

Van Eijk beste Nederlander

Beste Nederlander was Stan van Eijk. Hij reed een prima proef met Deniro en Zorac en werd beloond met 48,31. Dat is goed voor een voorlopige 6e plaats. Deniro is in dressuur een aanwinst; er zaten een aantal zeer goede onderdelen in de proef. Ton Vreugdenhil boekte het tweede Nederlandse resultaat. Hij staat nu 9e. Met een score van 50,58 werd hij wel wat ondergewaardeerd. Alleen de stapreprises waren wat minder, maar de paarden vormden samen een eenheid in het lopen. Ton reed in een beheerst tempo met mooie overgangen en fraaie verruimingen. Voor Antonie ter Harmsel zat er vandaag geen topscore in. Bij het binnenrijden deed één van de paarden zijn tong over het bit. Door voorzichtig te rijden wist Antonie de schade te beperken.

Op naar morgen

Morgenochtend komen er nog 16 tweespannen aan start, waaronder wereldkampioen Martin Hölle. ’s Middags is het de beurt aan de vierspannen. Voor vierspanrijdster Mareike Harm was er ook goed nieuws: haar paard Quebec kwam vandaag door de tweede vetcheck.

