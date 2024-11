Druk weekend weerhoudt Brent Janssen niet van winnen Districtkampioenschap

“Volgens mij mogen we terugkijken op een hele geslaagde wedstrijd waarin alle deelnemers hebben kunnen genieten van een mooi ruim opgezet parcours”, laat de organisatie weten. De strijd om de titels van Mendistrict Zuid was op vrijdag en zaterdag door het grote deelnemersveld heel erg spannend. De verschillen waren voornamelijk klein bij de enkelspan pony’s, waar Joris Lauwers met minder dan drie strafpunten in totaal de overwinning wist op te eisen voor Dirk Bastiaansen. Hij was in de eerste en tweede ronde nét iets langzamer maar beide lieten alle ballen liggen! De derde plaats ging naar Jack Lamers.

Joris Lauwers in Deurne

Drukbezet

We blikken terug op het Districtkampioenschap met Brent Janssen, de kampioen van de enkelspan paarden. Hij wist niet alleen alle ballen te laten liggen én twee goede tijden te rijden waarmee hij kampioen werd, hij was vanuit Green Valley Estate ook nog betrokken bij de organisatie. “Ik werk er sinds twee maanden”, verteld hij aan Hoefnet. “Ik doe er allerlei facilitaire werkzaamheden en was afgelopen weekend via die weg betrokken bij de menwedstrijd. Ik sleepte in de pauzes bijvoorbeeld de baan, beantwoordde vragen en deed allerlei hand en span diensten op het grote complex.”

Vijf seconden sneller

Even terug naar het kampioenschap. We kennen Brent vooral van de vele successen met zijn pony Regina’s Hielke, maar sinds dit jaar is hij actief bij de enkelspan paarden. “Het was niet helemaal de bedoeling om dit jaar de overstap te maken naar de paarden”, laat hij eerlijk weten. “Ik wilde het afgelopen jaar heel graag met Hielke naar het Jeugd EK in Flyinge, maar hij is afgelopen winter geblesseerd geraakt. We hebben hem onlangs weer voor de koets gehad, maar zijn blessure heeft dus bijna een jaar geduurd.”

Brent won het Districtkampioenschap met de 14-jarige Fillyfee (v. Vivaldi). “Een super leuke merrie, ik heb haar het afgelopen jaar regelmatig gestart. Ze stond er vrijdagavond fijn aan, al ging de eerste ronde nog niet helemaal zoals ik graag gewild had. Fillyfee is namelijk niet heel erg makkelijk in de aanleuning, het is de kunst om haar recht op twee teugels te hebben en dan kan je haar overal insturen. Maar in de eerste ronde had ik dat voor de eerste hindernis (hindernis drie) niet goed genoeg voor elkaar. Ze valt dan wat opzij en trekt niet fijn naar voren. In de tweede ronde ging het een stuk beter, daar was ik echt super tevreden over!” Dit was ook terug te zien in de tijden. In de tweede ronde was Brent bijna vijf seconden sneller. “Ik ben mijn groom Noelle Dings trouwens ook super dankbaar voor afgelopen weekend. Er komt behoorlijk wat kracht op de koets met die snelheden maar ik vertrouw haar volledig. Zonder groom geen wedstrijd natuurlijk!”

Overstap naar de paarden?

Heeft Brent nu definitief de overstap gemaakt naar de paarden? “Dat weet ik nog niet, maar het bevalt me wel! Ik ben zelf vrij lang, dus ik vond het al geen super mooi gezicht meer achter Hielke. Daarnaast vind ik de paarden ook leuk om mee te werken. Naast Fillyfee ben ik sinds deze zomer ook bezig met de zesjarige Naughty Girl (v. Henkie). Ook een heel leuk paard, maar die heeft nog minder kilometers in de benen zitten. We gaan zien wat de toekomst ons brengt!”

Podium van de enkelspan paarden in Deurne

