Drukbezochte Paardendagen Driezum – Wâlterswâld levert mooie kampioenen

Ook dit jaar was het drie dagen lang groot feest. Van het verkennen en de feestavond op donderdag met veel lokale feestzangers tot de marathon op vrijdag met 150 (het maximale aantal) deelnemende combinaties uit binnen- en buitenland, verdeeld over acht rubrieken.

Op zaterdag was traditiegetrouw de Boerendag, een familiedag waarbij van alles georganiseerd wordt, van het NK hoefsmeden, een minimarathon tot een veekeuring, oldtimers en een kinderplein. Duizenden toeschouwers, waaronder toeristen en paardensportliefhebbers, bezoeken de Paardendagen en een groot gedeelte daarvan fietst langs de hindernissen om de deelnemers aan de marathon aan het werk te zien.

Op vrijdag om 09.30 uur ging de eerste deelnemer van start in het kegelparcours, traditiegetrouw de eerste hindernis die op het hoofdterrein geplaatst is. Elke drie minuten startte er een aanspanning, de laatste combinatie was om 17.00 uur aan de beurt. De tien overige, prachtig ontworpen hindernissen waren verdeeld over een traject van zestien kilometer door de dorpen Damwâld, Wâlterswâld en Driezum.

"Na jaren eindelijk een titel!"

De familie Engelen (Patrick en Lisette, dochter Eline als groom achterop) uit het Brabantse Lierop doet al jaren mee in de rubriek tweespan paarden aan dit fantastische evenement, maar nog nooit trokken zij de winst naar zich toe.

Lisette vertelt enthousiast: “Het was op donderdag prachtig weer, maar ’s nachts had het flink geregend. Er waren dus al heel wat combinaties vóór ons door de hindernissen gereden op vrijdag, wat de ondergrond zwaar maakte. Onze paarden deden het echter geweldig en voor het eerst hebben we de marathon, met 32 combinaties in onze rubriek, gewonnen. We hebben nu eindelijk die mooie titel: Open Fries Kampioen! Voorheen hebben we ons ook wel eens in de prijzen gereden, maar nog nooit de overwinning behaald.”

“Het Open Fries Kampioenschap is, door de elf hindernissen die gereden moeten worden, zwaarder en moeilijker dan andere wedstrijden. Het is dus moeilijk om jezelf en de paarden erop voor te bereiden, maar wij hebben het voordeel dat we daar thuis geweldige mogelijkheden toe hebben”, laat Patrick Engelen aan Hoefnet weten. Ze wonen namelijk aan de Strabrechtse Heide in Lierop. “In de zomer gaan we door diep stoffig zand, maar door de regen van de afgelopen tijd zijn de paden diep en modderig. Hierdoor is de conditie en het uithoudingsvermogen van onze paarden beter dan gemiddeld. Bovendien zitten onze paarden vrij hoog in het bloed. Ze zijn beide een mix tussen dressuur- en springbloed. In de tijd dat we samengesteld reden zat ons dat in de dressuur weleens tegen, maar in de marathon plukken we er de vruchten van.”

“We doen al ongeveer vijftien jaar mee aan de wedstrijd in Driezum – Wâlterswâld. Het is zo’n bijzondere wedstrijd! Het lijkt dan wel of heel Friesland leegloopt en komt kijken, super bijzonder. Daarnaast is iedereen vriendelijk, vrolijk en enthousiast en er staan heel veel vrijwilligers voor je klaar. Ik heb helemaal niets aan te merken op de wedstrijd, het is elk jaar geweldig en het is natuurlijk heel erg gaaf dat we dit jaar hebben gewonnen! Vorig jaar hadden we twee communicatie fouten, waardoor we als vierde eindigden. Dit jaar stonden we in één hindernis ook zes seconden stil omdat ze een andere poort in wilden. Gelukkig heeft dat ons nu niet de overwinning gekost!”

Patrick Engelen in Driezum

Kampioenen

Enkelspan pony: Frank Vissers

Tweespan pony: Jaap de Vries

Vierspan pony: Jaap van der Wal

Tandem pony: Jeldau de Vries – Fennema

Enkelspan paard: Frans Zeinstra

Tweespan paard: Patrick Engelen

Vierspan paard: Peter Schellens

Tandem paard: Tsjerk de Jong

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.