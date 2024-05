Duits kampioenschappen ponymennen in Zeiskam gestaakt

De afgelopen dagen werd Zuid-West-Duitsland geteisterd door hevige regenval die in tal van plaatsen tot overstromingen, volgelopen kelders en drassige terreinen leidde. Ook Zeiskam in Rheinland-Pfalz ontkwam niet aan de watermassa’s en zag de wedstrijdterreinen van de grote pinksterwedstrijd veranderen in ondergelopen en drassige poelen.

De organisatie kon vandaag niet anders dan de wedstrijd staken om het welzijn van de paarden en de veiligheid van mens en dier veilig te stellen. Dat is een hard gelach na al het voorbereidende werk en de voorpret voor zo’n mooi evenement.