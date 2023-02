Duitse kampioenchappen mennen in Lähden, Bösdorf, Emlichheim en Gronau-Epe

De beste vierspannen van Duitsland ontmoeten elkaar van 27 april tot en met 1 mei op het complex van Christoph Sandmann in Lähden (Niedersachsen). Van 3 tot en met 6 augustus zijn de ponymenners en paramenners aan de beurt. Zij rijden in Emlichheim, dat ook in Niedersachsen ligt. De menners in de rubriek tweespan paarden gaan van 10 tot en met 13 augustus met elkaar de sportieve strijd aan in Bösdorf, Sachsen-Anhalt. Last but not least rijden de enkelspan-menners op de terreinen van Reit- , Zucht- en Fahrverein Epe om het Duits Kampioenschap in het Westfaalse Gronau – Epe.

