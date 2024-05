D&V Etten-Leur bij de ‘buren’ verreden

Toon Jochems van Menstal Jochems vertelt: “Ik heb contact gezocht met Paardensportvereniging DES in Rijsbergen, onze buurgemeente. We konden voor de dressuur en vaardigheid – wedstrijd gelukkig gebruik maken van hun terrein, waar altijd gereden kan worden. Uiteraard zijn we ontzettend dankbaar dat we onze wedstrijd dus toch door konden laten gaan.”

Menstal Jochems heeft in 2011 een grote wisselbeker beschikbaar gesteld, die nog steeds in omloop is. Toon legt uit: “De winnaar die de wisselbeker mag houden heeft drie keer achter elkaar gewonnen, óf heeft vijf jaar in het verschil gewonnen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dit jaar heeft Nick Raeven met zijn paard Nicky de wisselbeker mee naar huis genomen.” .

Nick en Nicky

Winnaar Nick Raeven was verrast na zijn overwinning: “Afgelopen zondag was pas mijn derde wedstrijd met Nicky. Ze is een eigen fokproduct en heeft twee veulens gekregen. Helaas heeft ze de laatste in januari verworpen. In februari ben ik begonnen met haar te mennen. De eerste wedstrijd was nog even wennen maar nu kon ik een goede proef rijden. Dat die proef al meteen goed genoeg was om de wisseltrofee te winnen had ik niet verwacht! Ik heb alweer veel zin in mijn volgende wedstrijd.”

De mendurance in Etten-Leur is nu gepland op zaterdag 18 mei en uiteraard gaat de organisatie er vanuit dat dit vanaf de normale locatie kan gaan plaatsvinden: Menstal Jochems aan de Zundertseweg 65a in Etten Leur.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor meer informatie over de mendurance

Nick Raeven en Nicky