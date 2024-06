Eerste Euregio menwedstrijd in Emlichheim, Duitsland

Het evenement wordt net over de grens met Duitsland georganiseerd en is een mooie gelegenheid voor Nederlandse menners om hun aanspanningen te testen zonder dat er een gastlicentie nodig is.

De wedstrijd is voor de Nederlandse deelnemers een impulswedstrijd en is opengesteld voor enkelspan en tweespan pony’s klasse L (in Duitsland klasse A) en klasse Z (in Duitsland klasse S). Daarnaast kunnen de tweespan paarden in klasse Z meerijden. Er is geen klasse M en uitsluitend bovengenoemde rubrieken zijn uitgeschreven.

De dressuurproeven mogen voorgelezen worden, de klasse Z rijdt de drie-sterren dressuurproef.

Er zijn mooie geldprijzen te winnen!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden via e-mail