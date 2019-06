Eerste jubileum voor de ‘Shetlander Men Ritten’ – wedstrijddag

Er zijn heel veel menners die ervoor kiezen om met kleine pony’s te mennen, maar bij de KNHS is dit niet in alle men-disciplines meer mogelijk. De menwedstrijd van de SMR is geen officiële wedstrijd, een KNHS – startpas is dus niet nodig. Wél moeten de pony’s ingeënt zijn en het paspoort moet meegebracht worden.

Ter ere van dit eerste jubileum is er dit jaar ook een leuk strodorp.

Meer informatie over de SMR, de menritten en over de wedstrijddag is te vinden op www.shetlandermenrit.nl.