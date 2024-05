Eerste jubileum voor ‘Revanche-wedstrijd’ op Landgoed Van der Wiel

Ten tijde van de ‘versoepelingen’ in coronatijd organiseerden tweespan-rijders Leo en Nanda van der Burgt voor een groep vrienden een oefendag vaardigheid rijden op hun terrein. Tuigenmaker Henk van der Wiel bood het jaar erop zijn landgoed aan om de dag, die vooral om de gezelligheid gaat en inmiddels Revanche-wedstrijd gedoopt was, weer te kunnen laten plaatsvinden. Vanaf dat jaar kon er een dressuurproef en een vaardigheid gereden worden.

Het concept is uniek: deelname kost niets, behalve dat de rijders zelf allemaal iets lekkers te eten of te drinken moeten meenemen, zodat er tijdens de pauze en na de wedstrijd gezellig met elkaar gegeten en geborreld kan worden.

Ondanks dat er de dagen vooraf veel regen gevallen was en ook de Revanche-wedstrijd niet geheel droog was, lag het terrein er uitstekend bij en waren de rijders keurig in dressuurkostuum aanwezig. Net als vorig jaar mochten de kinderen met hun pony’s onder de man of aangespannen het parcours rijden en waren er voor hen aparte prijzen. Marie van der Wiel (kleindochter van Henk) won de kindertrofee.

Uiteraard maakt een klein competitie-element de wedstrijd helemaal af en Hans Verhoeven mocht na een uitstekend gereden SWM – dressuurproef klasse M met de Gelderse merrie Inova de ‘Henk van der Wiel’ – wisselbokaal in ontvangst nemen. Hij won nipt van Jan van den Berghe.

Het was een zeer geslaagde dag, waarbij gezelligheid en vriendschap de belangrijkste elementen zijn!

Leo Verhagen

