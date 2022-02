Eerste KNHS Ledenraad voor Bram Chardon

Kritiek .... maar ook oplossingen

Bram heeft het stokje overgenomen van Wim Veldboom en wil zich voor honderd procent gaan inzetten voor het bevorderen en structureren van de mensport. Brams moeder Paulien Chardon, in het verleden KNHS – bestuurslid, leerde hem zijn verantwoordelijkheid te nemen: “Ik had weleens commentaar op de KNHS en vond dat dingen anders moesten. Toen zei mijn moeder: ‘Ga je er eerst maar eens voor inzetten, inlezen hoe de federatie werkt en kijken naar de dingen die de KNHS wél doet. Kom maar eens met een betere oplossing als je ergens kritiek op hebt.’ Ze zette mij hiermee wel aan het nadenken. Ik ben 28 jaar en wil nog jaren meedraaien in de professionele mensport. Op het moment dat veranderingen binnen de sport een richting opgaan waar je het niet mee eens bent, moet je erbij zijn.”

De jeugd heeft de toekomst

De mensport doet het goed in Nederland, zowel in de breedtesport als in de topsport. Het menforum heeft hervormingen doorgevoerd in alle men-disciplines en Nederland deed het afgelopen jaar voor het eerst mee aan het EK voor jeugdmenners. Ook op het allerhoogste niveau werd het afgelopen jaar goed gepresteerd in de mensport.

Bram hoopt dat er in de toekomst meer aandacht komt voor een topsportprogramma voor de jeugd: “Ik hoop dat ik hierover kan meedenken en adviseren binnen de ledenraad. We kunnen samen bijvoorbeeld kijken hoe we de afdeling mennen topsport zo kunnen indelen dat er ook voor de jeugd plek is.”

Eenheid

Bram hoopt te bereiken dat er eenheid is binnen de hippische sector en wil de menners in de breedte- en topsport laten inzien dat de KNHS er echt voor hen is. Waarom zij trots moeten zijn op de KNHS, waarom zij daaraan moeten bijdragen en wat het succesvolle gevolg hiervan kan zijn.

