Eerste landenwedstrijd voor tweespan paarden in Lipica

De wedstrijd is daarnaast opengesteld voor enkelspan paarden (CAI2* en CAI3*) en pony’s (2* enkel-twee, en vierspan) en een CAI2* rubriek voor tweespan paarden.

In dit WK-tussenjaar voor de tweespan paarden en alle ponyaanspanningen kunnen de menners in Lipica aan het einde van het menseizoen indien nodig nog hun kwalificatie behalen voor de WK’s in 2025. Maar Lipica is vooral een prachtige seizoensafsluiter!

Officials van wereldklasse

Een van ’s werelds beste parcoursbouwers, Gábor Fintha, is evenals voorgaande jaren verantwoordelijk voor de parcoursen. Het jurycorps bestaat uit level 4 juryleden Andrew Counsell (GBR) en Pia Skar (DEN) en level 3 juryleden Miguel Gutierrez (ESP), Marion Koornneef (NED) en Roland Morat (ITA). De hoofdpiste met zandbodem biedt de perfecte locatie voor dressuur en vaardigheid.

Als gastheer van twee Wereldkampioenschappen, in 2011 van de pony’s en in 2017 van de tweespan paarden, kijkt het ervaren team van Lipica er naar uit de deelnemers van harte welkom te heten!

De inschrijving is geopend via de Nationale Federaties. De inschrijving sluit op 16 september.

Klik hier voor het vraagprogramma en meer informatie.

