Eerste menwedstrijd in Beilen geslaagd

Het programma was opgedeeld in drie groepen, waardoor elke deelnemer de mogelijkheid had om twee dressuurproeven te rijden.

Dezelfde winnaars bovenaan

Naast de klassen B, L, M. Z en ZZ, werd er ook gestart in de klasse BB, zodat ook de eigen leden van de vereniging de gelegenheid hadden om kennis te maken met de wedstrijdsport. In deze klasse was het Joyce de Boer met haar paard Maddy die in de beide proeven het beste resultaat neerzette en twee keer beslag legde op de eerste prijs.

In de ochtendgroep werden ook de rubrieken enkelspan paard klasse B en L verreden. Ook in deze twee rubrieken werden de beide proeven door dezelfde deelnemers gewonnen. In de klasse B ging de overwinning twee keer naar Anouk Versluis met het paard Bombarie, waar ze pas sinds kort mee op wedstrijd gaat. In de klasse L schreef Ronald Beuving met zijn paard Nozem de beide proeven op zijn naam.

Koos van der Sleen goed in vorm

In de klasse B enkelspan pony’s was Koos van der Sleen goed in vorm. Hij startte in deze rubriek met twee pony’s. Dat hij goed in vorm was, bleek uit het feit dat hij niet alleen twee keer de eerste prijs mee naar huis mocht nemen, maar ook nog eens twee keer de tweede prijs. Beide keren was het de pony Moonlight van Stal K die het beste resultaat noteerde. Voor zijn andere pony, Haandpoal’s Isabel, was het de eerste keer dat samen op wedstrijd met Koos.

Kleine verschillen

In de klasse L waren met name de nummers één en twee aardig aan elkaar gewaagd. De punten lagen erg dichtbij elkaar. In de ene proef liep Windhoek Calimero van Janneke Gelderman net iets beter dan Joris BB van Karin Bielefeld. In de tweede proef was het net andersom en was daar de eerste prijs voor Karin en de tweede prijs voor Janneke.

Tweespanrubriek gewonnen door Veerle Bles

Bij de tweespan pony’s liepen de zwarte shetten van Veerle Bles in beide proeven het hoogste aantal punten bij elkaar. Zij startte de pony’s Chackothay en Firecracker in de klasse L. Met 193,5 en 194,5 punten behaalde ze twee keer de eerste plaats in de dubbelspan rubriek.

Goede scores in de hoogste klassen

In de hoogste klassen, Z/ZZ pony’s en M/Z paarden, werden mooie proeven gereden die beloond werden goede punten. In de gecombineerde rubriek Z/ZZ pony’s ging de winst twee keer naar Hindriëtta Lamein met Kastanjehof Jip, die haar debuut maakt in de klasse ZZ. Met een score van 200 en 201,5 punten mocht ze twee keer de eerste prijs in ontvangst nemen. Bij de paarden werden de klasse M en Z in handicap verreden. Hier ging de dubbele winst naar Francisca den Elzen, die de hoogste scores van de dag noteerde met haar paard Vandijk’s Superboy. In de klasse M behaalde ze 214,5 en 209 punten.

De organisatie kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd en gaat door met het organiseren van menwedstrijden. Ze hebben ideeën genoeg! De eerstvolgende op de kalender is de oefenwedstrijd vaardigheid op 25 februari 2023, gevolgd door het Districtskampioenschap vaardigheid van Mendistrict Noord op 11 maart 2023.

Klik hier voor de resultaten

Daphne Oosterveld

