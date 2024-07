EK Flyinge: drie dagen dressuur zitten erop

Gisteren hadden de deelnemers en hun teams na het gezamenlijk verkennen van de hindernissen met de trainers, een briefing in het Holland House. Daarna volgde een spellenavond dat de organisatie had bedacht onder de naam “The Groom Games”. De menners en grooms van alle landen werden willekeurig in een team geplaatst en er volgde een gezellige en vaak hilarische avond.

Vanochtend om 09.00 uur was het weer tijd voor het serieuze werk. De U25 Pony Single en Horse Single kwamen aan de start in de dressuurarena.

Bij de enkelspan pony’s reed Renate Provoost een sterke proef, waarmee zij vandaag op de vierde plaats eindigde. De rubriek werd gewonnen door de Duitse menner Erik Wolters, met op zilver de Belgische Océane Naniot.

Ook Oniek van Olst scoorde hoog met haar kleine pony: “Uitstrekken deed ze zó mooi, steeds voor een 10 maar dat kreeg ze natuurlijk niet van alle juryleden” vertelt chef d’équipe Magda Coppoolse. Oniek werd door Jury Marion Koornneef zelfs op de eerste plaats gezet. Ze eindigde als zesde en Dirk Bastiaansen op plaats 9. De Belgische Ellen Vangoidsenhoven en Julie Schoonbaert zijn terug te vinden op plaats 12 en 18.

Nog niet eerder vermeld: de pony van de Britse Charlie Parker – King was tijdens de veterinaire keuring in de holding box beland, maar heeft de herkeuring probleemloos doorstaan. Ook deze combinatie is vandaag gestart in de dressuur.

De U25 enkelspan paarden werd gewonnen door de Zweedse Victoria Persson, die met haar prachtige paard en veel uitstraling door vier van de vijf juryleden bovenaan was geplaatst. Kim de Groot reed ook een superproef en overtuigde echter het Hongaarse jurylid Zsuzsanna Mihok het meest. Ze stelde haar paard dan ook heel netjes voor. “Kim had helaas één foutje: door de regen liet ze bij het één hand rijden het leidsel uit haar hand glippen en moest corrigeren. Met vier strafpunten verschil werd ze tweede”, vertelt Magda. De Duitser Tom Stottmeister werd derde, met een verschil van bijna zeven strafpunten op de score van Kim.

Kim de Groot

Vooruitblik naar de marathon

Morgen staat de marathon op het programma. Zes pittige hindernissen, maar met veel mogelijkheden, waarvan de Children er vijf rijden met poort A tot en met D.

Magda voegt toe: “Helaas is het hier weer begonnen met regenen, waardoor er mogelijk slippartijen kunnen ontstaan. Morgen heroverwegen we om die reden de gekozen lijnen.”

Om 08.30 start de Portugese Afonso Ribeiro als eerste rijder.

Klik hier voor alle uitslagen

