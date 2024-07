EK Flyinge: Lisa Beekhuiszen wint dressuur Juniors Pony Pair

Bij de Children werd het podium geheel bezet door jonge Duitse mennertjes, hoewel de nummers 1 tot en met 5 maar heel weinig voor elkaar onder deden. De juryleden waren dan ook aardig verdeeld in hun mening wie het beste resultaat had neergezet. Lotte Letteboer eindigde net naast het podium, hoewel zij door twee van de vijf juryleden bovenaan was gezet. Het onderdeel werd gewonnen Tamara Faber. Loic Timmerman werd de beste Belgische rijder op de tiende plaats.

Lisa Beekhuiszen trok bij de Juniors tweespan pony’s aan het langste eind. Ook bij de nummers 1 tot en met 3 was de jury verdeeld en de scores lagen dan ook op een halve punt uit elkaar. Christian Jespersen Dau uit Denemarken werd tweede, Max Andrew uit Duitsland staat op plaats drie. De top drie heeft een voorsprong van bijna acht strafpunten tot de rest van de rubriek, aangevoerd door de Belg Niels Ver Eecke.

Nederlandse chef d'équipe tevreden

Magda Coppoolse, chef d’équipe van de Nederlandse jeugd, is lovend over de organisatie in Flyinge: “Er is een prachtige nieuwe arena aangelegd voor dit EK. Het nadeel van een nieuwe bodem is echter dat deze zich nog een beetje moet gaan ‘zitten’, oftewel: hij is op dit moment voor het mooie nog iets te zwaar voor mooie dressuurproeven. Nederland heeft een aantal kleine ponymaatjes, en het is zonde als de dressuurproeven er uitzien als ‘sleuren’ aan de koets.”

Magda vervolgt: “De organisatie doet ontzettend haar best om een mooi EK neer te zetten. Toen we eergisteren aankwamen na een heel lange reis, was het ontzettend slecht weer en stonden onze, op het laagste punt gelegen, stallen onder water. De officials waren echter onverbiddelijk: de pony’s en paarden moesten direct van de vrachtwagen de stallen in. De teleurstelling was van de gezichten van de kinderen af te lezen, maar de organisatie zette werkelijk álles in het werk om het leed te verzachten. Zo werden de stallen met zand gevuld en de teams mochten, kosteloos, onbeperkt houtkrullen gebruiken.”

Over de dag van vandaag vertelt Magda: “Er was een Oranje zee aan publiek, geweldig hoeveel supporters er zijn vanuit Nederland! Over de deelnemers: Lotte Letteboer heeft zelfs nog boven verwachtingen goed gereden. De punten hadden misschien zelfs iets hoger mogen zijn. Lisa Beekhuiszen had in het begin wat last van sterke pony’s wat zij heel goed oploste en daarna een sterke proef reed. Debutante Karlijne Ramaker reed voor haar doen ook een heel goede proef. Lisa Kleinjan had een beetje pech dat één van haar pony’s met zijn hoofd liep te vervelen, maar haar favoriete onderdeel (de marathon) komt nog.”

Donderdag tweede dressuurdag

Morgen zijn de Juniors Pony Single en de U25 Pony Pair aan de beurt. Om 09.00 uur is de eerste start en voor Nederland bijt Jacco de Koning het spits af om 10.04 uur. De Belgische Robbe De Maere is als vierde aan de beurt om 09.24 uur.

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijst voor morgen

