EK Flyinge: Lotte (Ch), Liza (J2Po) en Dirk (U25 1Po) én Nederlands team Europees Kampioenen

Lotte Letteboer Europees Kampioen bij de Children

De kaarten in de rubriek Children waren na de dressuur en marathon nog allerminst geschud, waardoor techniek, snelheid en stalen zenuwen zouden bepalen wie de vaardigheid naar zijn of haar hand zou zetten. Het parcours in combinatie met de tijd bleek goed haalbaar in deze rubriek, want maar liefst negen combinaties hielden de ‘dubbele nul’: foutloos én binnen de tijd over de finish.

Lotte Letteboer bleek over die stalen zenuwen te beschikken en reed foutloos en zette de tweede tijd neer. Haar directe opponent, de Duitse Sophia Ihnen, lukte dat niet en er rolde een balletje. De andere Duitse, Tamara Faber, kon alleen winnen wanneer zijzelf foutloos en binnen de tijd bleef en Sophia en Lotte een steekje zouden laten vallen. Maar ook bij Tamara viel een balletje waardoor Lotte Letteboer Europees Kampioen werd! Bryan Limpens reed binnen de tijd, maar ten koste van een gevallen balletje en werd twaalfde in het eindklassement; Daan Douwes liet alle balletjes netjes liggen, maar reed iets te langzaam. Hij eindigde op plaats 26.

De vaardigheid werd gewonnen door de Belgische Hannelore Timmerman, die ook de marathon gewonnen had. Helaas hield een te lage dressuurscore haar uit de buurt van het podium. Beste Belgische was Loic Timmerman, die met een foutloze vaardigheid opklom naar de vijfde plaats op dit EK.

Brons voor Lotte Zaaijer bij de Juniors Pony Single

Lotte Zaaijer heeft in deze Europese week een enorme groei doorgemaakt. Na de dressuur en marathon stond ze op de zevende positie in het tussenklassement, maar zoals gezegd kon het nog alle kanten op in deze rubriek. En dat gebeurde!

Het bleek in deze rubriek veel moeilijker te zijn om foutloos te rijden en dat lukte niemand. Veel menners lieten alle balletjes liggen, maar in combinatie met de tijd werd het parcours toch een stukje lastiger. In de top drie in de uitslag bij de vaardigheid bevond zich niemand van de podiumkandidaten uit het tussenklassement, maar vestigden zich de Française Perlane Fassel, de Italiaanse Giulie Ranzetti Bricchetti en de Britse Ruby Gray. Lotte Zaaijer reed zich echter naar een verdienstelijke vijfde plaats en schoof daarmee heel knap op naar het brons in het eindklassement.

Europees Kampioen werd de Duitse Xenia Marie Christian die een stevige basis had opgebouwd in de dressuur voor een hoge klassering, De Hongaarse Agnes Blanka Jámbor zakte met alleen 3.27 strafpunten aan tijd (zevende in de vaardigheid) daarmee één plaatsje naar het zilver en Lotte Zaaijer dus op brons.

Joris Lauwers reed zich in het vaardigheidsparcours naar een mooie zesde plaats waardoor hij nog twee plaatsen steeg naar de twaalfde plek in het eindklassement. Jacco de Koning had een balletje en wat strafpunten aan tijd, waardoor hij 22ste werd en 21ste in het eindklassement. Beste Belg in de vaardigheid was Kay Goossenaerts op plaats 8 en hij werd daarmee ook de beste Belg in het eindklassement.

Goud en zilver voor Liza Beekhuiszen en Karlijne Ramaker bij Juniors Pony Pair

Ook de Junioren met de tweespan pony’s hadden een flinke kluif aan de vaardigheid. Niemand bleef dubbel foutloos en niemand reed het parcours binnen de tijd. Karlijne Ramaker won het laatste onderdeel met een kleine tijdsoverschrijding, maar met twee afgeworpen balletjes. De enige die alle balletjes liet liggen was de Duitse Max Andrew, maar die behaalde teveel strafpunten door tijdsoverschrijding.

Liza Beekhuiszen behield haar leidende positie door met een tweede notering de vaardigheid te beëindigen en werd de terechte Europees Kampioen. Zij leidde het klassement vanaf het eerste moment en heeft de focus kunnen behouden, ondanks het familiedrama dat thuis afspeelde in de nacht na haar prachtige overwinning in de dressuur. Lisa Kleinjan liep in het parcours helaas teveel strafpunten op voor een podiumplaats. Ze schoof nog wel een positie op en werd vierde in het eindklassement. De Belg Niels Ver Eecke deed dat wel, hij schoof van plaats vier naar brons, waardoor de Britse Phoebe Grace Matthews naast het podium belandde.

Dirk Bastiaansen Europees Kampioen bij de U25 Pony Single

Ook voor Dirk Bastiaansen lag het kampioenschap binnen handbereik, maar dat gold evengoed voor de gehele top 4 na de dressuur en marathon. Maximaal één balletje verschil tussen de nummers 1 en 4 voor aanvang van de vaardigheid… In deze grote rubriek bleek het mogelijk om foutloos en binnen de tijd te rijden. Dat lukte drie rijders, de Deen Rikke Ruus, Dirk Bastiaansen en de Belgische Ellen Vangoidsenhoven. Dirk’s medestrijders om het kampioenschap maakten echter allemaal teveel fouten en Dirk haalde uiteindelijk met een ruime voorsprong het goud naar zich toe en mag zich Europees Kampioen noemen! De Portugees Vilarinho Bernardo Losa werd tweede en de Duitser Erik Wolters behaalde brons. Océane Naniot werd de beste Belgische, net naast het podium op de vierde plaats.

Renate Provoost reed ook een goede vaardigheid (zesde), waarmee zij van plaats 8 naar 7 steeg in het eindklassement. Voor Oniek van Olst bleek de vaardigheid toch te lastig (zestiende) en zij zakte af naar plaats 13 in de eindnotering.

Ischa Vink wint onderdeel vaardigheid U25 Pony Pairs, klassement ongewijzigd

Ook voor de vijf U25 tweespan ponymenners bleek de vaardigheid lastig. Ischa Vink deed dat het beste en zette dit onderdeel op zijn naam. Hij eindigde als vierde in het eindklassement, Anouk de Haas werd vijfde. Het tussenklassement na twee onderdelen wijzigde zich niet meer: de Deense Maria Buchwald had een stevige basis gelegd voor het kampioenschap in de dressuur en kon zich wat strafpunten permitteren ten opzichte van de nummer twee, Leon Zaccharias Reinhard. Het brons ging naar de Hongaar Dániel Saru.

U25 Horse Single: geen podiumplaats voor Kim de Groot

Het was helaas niet de dag van de enige Nederlandse deelnemer in de rubriek U25 enkelspan paarden, Kim de Groot. Met vijf afgeworpen balletjes en enkele strafpunten voor tijd, maakte ze een duikeling in het klassement naar de elfde plaats.

Dat het wel mogelijk was om foutloos en binnen de tijd te rijden, bewees de Finse Eveliina Koivula. Jammer dat haar dressuurscore niet zo hoog was, want ondanks dat ze ook een uitstekende, tweede notering had in de marathon, komt ze niet op het podium in het eindklassement.

De Zweedse Victoria Persson moest op het laatste moment toch nog genoegen nemen met een zilveren plaats in het eindklassement. Zij stond vier punten voor op de Come Boisteau, maar ze verloor het van de Fransman, die bijna zes strafpunten minder reed dan Victoria. Daarmee is Come Europees Kampioen in deze broek, het zilver is voor Victoria en het brons voor de Zwitser Tim Kramer die slechts 1.23 strafpunt voor tijd had in de vaardigheid en daarmee achter de Finse tweede werd.

Landenklassement: Nederland Europees Kampioen!

Het Nederlands landenteam is Europees Kampioen geworden! Na de dressuur en marathon had het Nederlands team slechts 5,5 punten voorsprong op de nummer twee, Hongarije. Door de fantastische prestaties van de Nederlandse jeugd, waaronder Lotte Letteboer, Lotte Zaaijer en Dirk Bastiaansen, heeft het team 350.02 strafpunten behaald en de voorsprong op Hongarije (366.18) weten uit te breiden tot ruim zestien punten verschil. Het Duitse team heeft brons behaald (367.64) met slechts anderhalve punt verschil op Hongarije.

Hoefnet feliciteert alle Europese Kampioenen en het Nederlandse Team!

Dirk Bastiaansen Europees Kampioen U25 enkelspan pony

