EK Flyinge: Marathon schudt tussenklassement flink door elkaar

Belgen scoren goed bij de Children, de Nederlanders bij de Juniors Pony Single en Pairs

De Belgische jeugd liet in de jongste rubriek zien dat zij aanstormende talenten hebben. Hannelore Timmerman won deze rubriek en Loic Timmerman werd derde. Lotte Letteboer begon een beetje stroef, maar reed eveneens een uitstekende marathon. Ze eindigde als zesde waardoor ze opgeklommen is naar de tweede plaats in het tussenklassement. Daan Douwes en Bryan Limpens eindigde op plaats 14 en 17. De Duitse Sophia Ihnen gaat nu aan de leiding in het tussenklassement; Tamara Faber is gezakt naar plaats 3.

Eén eliminatie bij de Children, de Duitse Conner Bochnia.

Bij de Junioren enkelspan pony waren het juist de Nederlandse menners die de marathon het best onder de knie kregen. Joris Lauwers en Lotte Zaaijer eindigden als nummer 1 en 2, waardoor zij beiden flink opklommen in het tussenklassement. Lotte komt van 14 naar plaats 7 en Joris van 27 naar plaats 14. Jacco de Koning eindigde op de 21ste plaats.

Wannes Pickart werd de beste Belgische rijder met de zesde notering. Hij schoof daarmee elf plaatsen op in het tussenklassement. Helaas drie eliminaties in de marathon, waaronder de Belgische Lise Pallen.

Ook de Nederlandse Junioren tweespan pony – menners waren oppermachtig. Lisa Kleinjan won de marathon waarbij zij in drie van de zes hindernissen de snelste was. Karlijne Ramaker werd tweede en Liza Beekhuiszen miste op een haar na een podiumplaats en werd vierde. Liza Beekhuiszen behoudt daarmee haar leidende positie in het tussenklassement met een voorsprong van ruim zeven strafpunten op de nummer twee …. Karlijne Ramaker die flink geklommen is in het tussenklassement. Lisa Kleinjan is met haar dijk van een marathon gestegen naar plaats 5, met het vizier op een podiumplaats die heel goed haalbaar lijkt.

De Belg Niels Ver Eecke reed zich naar een vijfde plaats en behoudt zijn vierde notering in het tussenklassement.

U25 rubrieken

Bij de U25 enkelspan pony’s deed Dirk Bastiaansen waar hij goed in is: de marathon winnen. Met zijn prestatie is hij opgeklommen naar de zilveren positie in het tussenklassement. Oniek van Olst en Renate Provoost reden zich respectievelijk naar de 20e en 22e notering en zijn in het tussenklassement een stukje gezakt naar plaats 8 en 9

De tweespan ponyrubriek werd met overmacht gewonnen door de Duitse Leon Zacharias Reinhardt. Hij zetten in alle zes hindernissen de snelste tijd neer. Ischa Vink werd in vijf van de zes hindernissen tweede. Hij heeft in het tussenklassement stuivertje gewisseld met Anouk de Haas, die helaas haar meerdere moest erkennen in de concurrentie.

De Fransman Corne Boisteau won op overtuigende wijze de marathon. In vier van de zes hindernissen was hij de snelste. Met deze prestatie is hij opgeklommen naar de tweede positie in het tussenklassement. Victoria Persson gaat nog steeds aan de leiding en heeft een voorsprong van ruim vier punten te verdedigen op Corne, die op zijn beurt weer ruim vier strafpunten voor staat op de nummer drie in het klassement: Kim de Groot. Kim reed voor wat ze waard was, maar kwam niet hoger dan de vijftiende plaats, waardoor ze een plaatsje zakte in het klassement.

Nederland leidt het landenklassement

De selectie van het Nederlandse team dat voor het landenteam uitkomt, heeft vandaag in de marathon zeer goede zaken gedaan. De vierde positie na de dressuur is na de marathon compleet weggewerkt en op dit moment leidt Nederland met ruim vijf strafpunten voorsprong op de nummer twee, Hongarije. Vlak daarachter, met twee punten verschil staat op de derde plaats Duitsland.

Morgen is het laatste onderdeel, de vaardigheid en gaan de deelnemers uitmaken wie zich Europees Jeugdkampioen 2024 mag noemen en welk landenteam Europees Kampioen is.

Klik hier voor alle resultaten

Klik hier voor het fotoalbum van de prijsuitreiking

Prijsuitreiking van de dressuur Junior Pony Pair met Liza Beekhuiszen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.