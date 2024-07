EK Flyinge: Nederlandse team focust en rijdt conform verwachtingen

Nadat gisteren de Children Pony Singles en de Juniors Pony Pairs gereden hadden, vierden alle deelnemende teams een geweldige landenavond, waarbij iedereen een aantal delicatessen uit hun eigen land meegenomen had. Versierd met vlaggetjes en ballonnen was het een ontzettend gezellige avond, waarbij de jeugd, die elkaars taal soms totaal niet verstaat, nog een potje ging voetballen. Sport verbroedert!

Vanmorgen ging om 09.00 uur de eerste deelnemer uit de Junioren enkelspannen van start: de Britse Sophie Hunt. De rubriek werd gewonnen door de Britse Isabelle Brunner.

Lotte Zaaijer reed een goede proef en voldeed daarmee aan de verwachtingen, waarmee zij op de 14e plaats eindigde in het grote deelnemersveld van 33 rijders. Ook Jacco de Koning en Joris Lauwers reden voor wat ze waard zijn en de uitslagen waren conform de verwachtingen. Beste Belgische deelnemer was Lise Pallen, zij eindigde op de 11e plaats.

Jacco de Koning

Grote saamhorigheid binnen het Nederlandse team

Bij de U25 tweespan pony’s won de Deense Maria Buchwald het dressuuronderdeel. Anouk de Haas en Ischa Vink hadden beiden een jonge pony in het span lopen. Chef d’équipe Magda Coppoolse: “De jonge pony’s waren wat kijkerig, maar beide rijders hadden mijn inziens wel iets meer punten verdiend.”

Magda vervolgt: “Het was fijn te zien dat de bodem in de dressuurarena vandaag al wat vaster is en veel beter te rijden is. Na de dressuur is de jeugd de hindernissen gaan verkennen. Eerst alleen met hun eigen team, maar vervolgens met de hele Nederlandse ploeg en de begeleiding. Het is geweldig te zien dat de meer ervaren rijders zoals Anouk en Lisa Kleinjan de jongere, onervaren deelnemers op sleeptouw nemen en hen adviezen en tips geven over de te nemen hindernissen. De saamhorigheid is groot.”

Het avondprogramma is een verrassing: “De organisatie heeft een spellenavond voor alle deelnemers bedacht, maar ze laten niets los over de invulling daarvan. We gaan ons laten verrassen!”, vertelt Magda enthousiast.

Morgen is de derde en laatste dressuurdag en rijden de twee overgebleven rubrieken, de U25 Pony Single en U25 Horse Single, met Renate Provoost, Dirk Bastiaansen, Oniek van Ols en Kim de Groot hun proeven.

Klik hier voor de uitslagen en de startlijst voor morgen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.