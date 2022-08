EK Jeugd Kisbér-Aszár: Goud voor team NL!

v.l.n.r: Christiaan Provoost, Wim Veldboom, Evy van Oort, Lisanne van Meerten, Lisa Beekhuiszen, Jacco de Koning, Jur Baijens, Anouk de Haas, Lotte Zaaijer, Brent Janssen, Renate Provoost, Larissa Jansma, Bram Chardon, Jorn van Olst, Hans Zumbrink

De Nederlanders stonden er goed voor na dressuur en marathon, maar de onderlinge verschillen waren klein. Er kon dus nog van alles gebeuren in de vaardigheid vandaag. De Children gingen als eerste van start. Jacco de Koning en Evy van Oort tikten beiden 1 balletje van de kegels. “Vooral op de Children ben ik heel trots”, zegt Hans Zumbrink. “Dat begon al met de overwinning van Evy in de dressuur.” Zes deelnemers in deze leeftijdscategorie reden foutloos en binnen de tijd. Onder hen de uiteindelijke kampioen Bertold Juhász (Hongarije).

Renate Provoost pakt goud

In de sterke juniorenrubriek kon het nog alle kanten op met de einduitslag. Na dressuur en marathon stond het heel dicht op elkaar en niemand kon zich een foutje permitteren. Lotte Zaaijer en Larissa Jansma die beiden individueel meededen, reden een ijzersterk nulrondje. Dat bracht Larissa uiteindelijk een mooie vierde plaats. Titelverdediger Jur Baijens bleef binnen de tijd maar reed er twee balletjes af. Daarmee zat een individuele medaille er niet meer in en werd hij zesde. Renate Provoost ging als één na laatste van start en reed op 17A een balletje af. Klassementsleider Francesca Consolini (Italië) had dus extra marge. Maar ze tikte er twee ballen af. Daarmee was het goud voor Renate Provoost: “Super gaaf!” De kersverse kampioene is heel blij en trots op haar pony Quibus. “In de dressuur ging het precies zoals ik wilde en heb ik gereden voor wat ik kon. In de marathon ging het vooral om uithoudingsvermogen. De hindernissen waren ruim, maar wel lang. Quibus was heel stabiel en we konden onze tweede plaats vasthouden. Vandaag vond ik het heel spannend. Toen ik hoorde dat zij er twee balletjes af had, kon ik het eerst niet geloven.” Haar grote trots is de door haarzelf opgeleide pony Quibus. “Hij heeft het perfect gedaan op alle drie de dagen. Hij is heel stabiel en ik weet wat ik van hem kan verwachten. Hij vecht er altijd voor en het is super fijn dat ik op hem kan rekenen.” De jonge Zeeuwse steekt haar ambities niet onder stoelen of banken. “Volgend jaar is het WK ponymennen in Oirschot. Het zou wel leuk zijn om daar mee te mogen doen.”

podium Junioren

Zilver voor Brent Janssen, brons voor Lisanne van Meerten

In de U25 rubriek stelde Brent Janssen bij de enkelspannen de gouden teammedaille zeker. Hij reed een ijzersterke vaardigheidsproef. In een vlotte, maar mooi gecontroleerde galop leek Regina’s Hielke te spelen met het parcours. Alles bleef liggen en de toegestane tijd was geen probleem. Het leverde Brent naast het teamgoud een individuele zilveren medaille op.

Individueel deelneemster Lisanne van Meerten liet ook alle balletjes liggen en kwam op tijd over de finish. Daarmee behield ze haar derde plaats en nam de bronzen medaille mee. Het goud was voor de Duitse Lisa Maria Tischer. Na de winst in dressuur en marathon maakte ze in de vaardigheid ook geen fouten en bleek onverslaanbaar.

podium U25 enkelspan

Goud voor Jorn van Olst

Er kwam maar geen einde aan de Nederlandse medailleregen. Jorn van Olst stond na twee onderdelen op de tweede plaats in het klassement van de U25 tweespannen. Hij reed foutloos en binnen de tijd. De leider van het klassement was titelverdedigster Anouk de Haas. Op poortje 17D reed ze er een bal af. Daarmee zakte ze naar de vierde plek en was het goud voor Jorn van Olst. “Ik ben er heel erg blij mee”, vertelt Jorn. “Het is heel erg uniek en zeker als je bedenkt hoe we hier zijn gekomen.” Op de heenreis ging in Duitsland de vrachtwagen kapot. In Nederland werd een andere wagen opgehaald en een dag later dan gepland, na een intensieve reis waarin 24 uur achter elkaar werd doorgereden, kwamen Jorn en zijn team aan op de wedstrijd. “Deze medaille is extra bijzonder. We hebben echt even gedacht, moeten we dit wel doorzetten? Ik zat er helemaal doorheen toen we hier aan kwamen. Maar gelukkig knapte dat op.” Ondanks de lange, vertraagde reis hielden zijn pony’s zich heel goed. Jorn: “Ze hebben zichzelf overtroffen. De dressuur ging heel lekker, de marathon liep super en de vaardigheid was de kroon op het werk. Dit span is in alle onderdelen goed. In de voorbereiding hebben we vooral dressuur getraind. Ik heb veel enkelspan gereden en kon nu de rust bewaren in alle onderdelen. Deze pony’s geven nooit op, ze gaan altijd door en zijn altijd hetzelfde. Het traject naar de wedstrijd toe was heel goed, maar met de reis ging het fout. Het begin van de wedstrijd was niet ideaal maar we hebben wel een ideaal resultaat. Dat was heel emotioneel.” Jorn geeft zijn pony’s nu een tijdje rust. Alleen de begeleidingswedstrijd van de perspectieven in Hengelo staat nog op het programma. En hij hoopt volgend jaar mee te doen aan de selectieprocedure voor het WK ponymennen in eigen land.

podium U25 tweespan pony

Feestje

Vanavond wordt de gouden teammedaille gelijk gevierd. De Nederlandse deelnemers gaan met de hele groep uit eten. “Dit EK was weer heel anders dan dat van vorig jaar”, blikt Hans Zumbrink terug. “Duitsland was vorig jaar oppermachtig, maar nu waren wij degenen waar zij rekening mee hielden. Met Bram Chardon en Christiaan Provoost hebben we natuurlijk super trainers bij ons. Maar vooral de saamhorigheid, het voor elkaar klaar staan en elkaar willen helpen, ook met trainen, kenmerken dit team en maken het succesvol.”

podium landenteams

