EK Jeugdmennen Flyinge: Waanzinnige week voor Nederland

Eén dag na afloop van het bijzonder succesvolle kampioenschap ging Hoefnet erover in gesprek met Chef d’équipe Magda Coppoolse. “Echt abnormaal goed wat er gebeurd is de afgelopen week”, laat Magda Coppoolse aan Hoefnet weten. “Het was ongelooflijk. Het was zó mooi om te zien hoe het plan, waarvan we dachten dat zou werken, perfect uitpakte. Het was écht heel gaaf.”

Samenhorigheid

De sfeer in het Nederlandse kamp was geweldig. “De daken van de stallen waren niet goed gespannen, waardoor het doek op veel plaatsen lekte tijdens hoosbuien. Daarnaast stroomde het water naar binnen door de ligging van de stallen en de ondergrond ervan. Sommige boxen stonden vol water en door de slecht gespannen daken kwam er bij een aantal ook van bovenaf water bij. Behoorlijk vervelend en niet een situatie waar je tijdens zo’n kampioenschap mee bezig wilt zijn, maar in ons geval heeft hij de teamspirit eigenlijk alleen maar verbeterd. We zijn tijdens een van de buien naar stal gegaan, waar iedereen elkaar te hulp schoot. Echt geweldig hoe dat ging, hoe er in oplossingen werd gedacht en hoe iedereen er voor elkaar was.”

De saamhorigheid was er ook nadat Liza Beekhuiszen en haar familie te horen kreeg dat er zich thuis een ramp had afgespeeld. Klik hier voor meer informatie over wat de familie Beekhuiszen overkwam. “De dag ervoor hadden we nog met zijn allen staan juichen omdat Liza de dressuur met grote voorsprong had gewonnen, maar na het slechte nieuws was het maar stilletjes in ons kamp. Iedereen was er terneergeslagen van. Liza gaf al snel aan de wedstrijd uit te willen rijden, ze ging helemaal voor de medaille. Dat ze zondag ook daadwerkelijk de gouden medaille omgehangen kreeg, was magisch. Daarnaast heeft, ook tijdens deze tegenslag voor de familie, de saamhorigheid binnen de mensport weer gesproken. Na de prijsuitreiking van de marathon namen de Hongaren de microfoon over, stonden stil bij de familie Beekhuiszen en overhandigden hen een envelop met ingezameld geld, om hen te steunen bij hun nieuwe start. Kippenvel.”

Liza Beekhuiszen

Successen

De Nederlandse successen begonnen zondag met Lotte Letteboer. “Hoe Lotte deze wedstrijd gereden heeft, is heel bijzonder. Zij is in mijn ogen echt een belofte voor de toekomst. Ze won de gouden medaille, waarna wij als begeleidingsteam tegen elkaar zeiden: ‘Gaat dit dan zo’n dag worden?’ We hadden nooit gedacht dat we zoveel medailles zouden gaan winnen, maar niets bleek minder waar!”

Het zand in de ring van de dressuur en de vaardigheid was nieuw. “Tijdens de dressuur viel het mee hoe zwaar het was, maar tijdens de vaardigheid was dat anders. Daar was het behoorlijk zwaar en al helemaal voor de kleinere pony’s. Ik zie nog voor me hoe Joris Lauwers baalde dat hij 3.25 strafpunten had voor tijd, mede omdat zijn resultaat telde voor het team. Maar Lotte Zaaijer wist vervolgens meer dan zeven seconden binnen de tijd te blijven, al viel voor haar een bal. Bij de Junioren enkelspan pony wist trouwens niemand dubbel foutloos te blijven. Lotte en Joris werden met hun resultaat vierde en zesde in de vaardigheid, supergoed dus!” Voor Lotte leverde dat de bronzen medaille op.

“Dat Liza Beekhuiszen de wedstrijd uitreed én zichzelf tot Europees kampioen kroonde, vind ik ongelooflijk. Wat een karakter heeft die meid. Nadat ze na haar dressuuroverwinning te horen kreeg van de ramp die zich thuis afspeelde, heeft ze haar tanden erin gezet en niet meer los gelaten. De grootste verrassing van deze week was in mijn ogen Karlijne Ramaker. Zij reed een dijk van een marathon, het plezier spatte ervan af. Ze is een lieve en rustige dame, maar jeetje wat kan zij gas geven. In de vaardigheid zondag kon ze het gat dat Liza had gecreëerd niet meer dichten, maar ze mag super trots zijn op haar zilveren medaille.”

“Ook Dirk Bastiaansen was weer fenomenaal. Nadat Oniek van Olst had gereden, wisten we dat als Dirk niet geëlimineerd zou worden in de vaardigheid, we teamgoud zouden hebben. Dirk wist dat ook, maar hij liet het daar niet bij. Hij reed gewoon dubbel foutloos! ‘Ja, ik wilde volledig voor het goud gaan’, vertelde hij ons na afloop. Nou, dat heeft hij dus echt wel dubbel en dwars verdiend.”

Dirk Bastiaansen

Feest

“Het was een heel bijzondere week, met onwijs goede individuele resultaten én heel goede resultaten van de menners in het team. Iedereen heeft deze week zijn steentje bijgedragen, de sfeer was top, menners waren super te coachen en het was super gezellig. Zondagavond hebben we de tijd genomen om even bij elkaar te komen na afloop. We gaan nog een feestavond organiseren, want dat hebben ze verdiend! Daarbij wil ik ook graag mijn dank uitspreken aan alle sponsoren. Zonder hen hadden we dit initiatief en deze resultaten niet kunnen realiseren.”

Goud voor het Nederlands team!

