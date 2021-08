EK jeugdmennen Selestat: Dirk Bastiaansen niet te kloppen in de marathon

De heuvelhindernis 1 was gelijk oppassen voor alle rijders. Hier werden veel verschillende routes gereden: met en zonder risico. Ook hindernis 2 was een lastige, waarin kort gedraaid moest worden. Vooral de Nederlandse junioren en young drivers klokten snelle tijden in de marathon.

Glad

De Children waren vanochtend als eerste aan de beurt. Zij reden 5 hindernissen. Philip Stolzenberger reed in 3 van de 5 hindernissen de snelste tijd en verstevigde met zijn marathonwinst de leidende positie van Duitsland. Van de Nederlandse children reed Joris Lauwers het beste resultaat (11e). Zijn pony voelde af en toe wat voorzichtig omdat de bodem glad was, maar ze kwamen goed aan de finish.

Joris Lauwers boeket het teamresultaat in de marathon bij de children

Sterke junioren

Dressuurwinnares Renate Provoost werd knap tweede in haar categorie achter de Pool Jan Godek. Renate heeft hiermee haar leidende positie vastgehouden en opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan het teamresultaat. Ze vertelt: “Het liep lekker. Voordat we startten in het B traject regende het en daardoor was het best glad. Ik moest Quibus goed ondersteunen en mijn molenrem erbij houden. In hindernis 1 heb ik daarom wat voorzichtig gedaan, maar hindernis 2 was een stuk makkelijker. Daarna kon ik goed mijn ritme houden. We hadden twee kleine haperingen. Door de gladheid schoof mijn koets soms wat en dan kom je net even anders voor de poort.” De nuchtere Zeeuwse is blij met haar prestaties, maar kijkt realistisch vooruit naar de slotdag. “In de vaardigheid kan van alles gebeuren. Ik moet goed opletten.” Renate heeft één balletje voorsprong op de nummer twee, Francesca Consolini (ITA).

Jur Baijens staat nu op een prachtige 3e plaats. Hij reed een hele sterke marathon waarin hij 3e werd. Chef d’équipe Hans Zumbrink vindt hem de verrassing van het tournooi. De ervaren Sam Couwenberg werd 7e in de marathon en is een plaatsje gezakt in het klassement. Larissa Jansma tikte in de marathon één balletje af en staat nu knap 10e.

Formule 1

Bij de Young drivers was het genieten van razendsnelle combinaties. Anouk van de Beek en Dirk Bastiaansen waren ontketend. “Dirk lijkt wel een formule 1 coureur,” zegt Hans Zumbrink. “Hij reed heel hard, maar heel stijlvol en het ziet er zo ontspannen uit!” Met een voorsprong van ruim 4 punten en de snelste tijd in 4 hindernissen won Dirk de marathon overtuigend. Hij staat nu op plaats 3 in het individuele tussenklassement. In die top 3 staat het heel dicht bij elkaar, op minder dan een bal verschil. De ervaren Duitse Lisa Maria Tischer leidt het klassement, nadat ze tweede werd in de marathon. Anouk van de Beek staat met haar Happy nu in zilveren positie. Ook zij reed een ijzersterke marathon (4e).

Dirk Bastiaansen was iedereen te snel af

Gouden positie

Young driver Anouk de Haas heeft bij de tweespan pony’s haar leidende positie verder uitgebouwd. Ze won de marathon, kon zich zelfs een bal permitteren in hindernis 3 en staat met een voorsprong van 18 (!) punten riant aan de leiding.

Bij de Young drivers met enkelspan paard won Marie Schiltz met Frodo de marathon. Zij heeft de leiding overgenomen van Anne Unzeitig. De Nederlandse Kim de Groot heeft haar 5e plaats na de marathon vast kunnen houden. In het landenklassement staat Duitsland aan de leiding. Nederland heeft gastland Frankrijk naar plaats 3 verwezen.

Bekijk hier de uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.