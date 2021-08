EK jeugdmennen Selestat: goud voor Jur Baijens

De 17-jarige Jur ontpopte zich tijdens het EK tot de grote verrassing. Hij piekte op het juiste moment. “De dressuur ging al veel beter als verwacht,” vertelt hij. “In de marathon bleef mijn pony ook heel fijn lopen en in de vaardigheid heb ik het verschil gemaakt.” Jur rijdt inmiddels twee jaar met de 16 jaar oude pony Orchids Iwan, die daarvoor door zijn vader werd gereden. De pony is al van jongs af aan bij de familie. “Ik heb echt een klik met hem,” zegt Jur. “Hij is een jaar jonger dan ik, dus ik ken hem al heel mijn leven.” Hoe hij zich op dit EK voorbereidde? “Ik heb veel getraind met mijn trainer Paul Jansen. En ik heb veel gehad aan de jeugdtrainingen. Vlak voor het EK heb ik niet meer teveel gedaan. Alleen ontspannen door gereden.”

Jur Baijens reed in Selestat de wedstrijd van zijn leven

Oranje podium

Het hele podium bij de junioren kleurde oranje. Renate Provoost moest na de vaardigheid een plek inleveren. Zij was iets te laat binnen en tikte er in het slotstuk van het parcours een bal af, waardoor ze een plekje zakte in de eindrangschikking. Het zilver was voor haar. Sam Couwenberg belandde dankzij haar overwinning in de vaardigheid ook op het podium en pakte brons.

Goud voor Kris Rohrssen

Bij de Children ging het goud naar Kris Rohrssen (Ierland) die foutloos bleef. Beste Nederlander in deze categorie was Jacco de Koning. Hij reed 7,86 strafpunten in de vaardigheid en werd overall 20e.

Hoe het landenklassement zich ontwikkelt is nog even afwachten, want op dit moment rijden de Young drivers hun vaardigheid.

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.