EK Jeugdmennen Selestat: mooie dressuurscores voor Anne Unseitig en Kris Rohrssen

De winnende proef in de jongste leeftijdscategorie werd gereden door Kris Rohrssen uit Ierland. Met 44,80 gaat hij ruim aan de leiding want verder reed niemand in deze categorie onder de 50 strafpunten. Van de Nederlandse kinderen zette Jacco de Koning het beste resultaat neer. Hij reed een goede proef, maar zijn verrichtingen werden niet met hoge cijfers beloond. Met 59,76 boekte hij het eerste teamresultaat voor Nederland en staat individueel netjes in de middenmoot op de 12e plaats.

Kris Rohrsssen

Ervaring bij young drivers

Van de junioren reden vandaag alleen de drie deelnemers met een ponytweespan. Konrad Gerweller (Duitsland) scoorde het hoogst met 48,88. De Nederlandse junioren rijden allemaal enkelspan pony en zijn morgen aan de beurt. Wel kwam de Nederlandse Young driver Kim de Groot aan start, want ook de enkelspannen paard hadden vandaag hun optreden. Kim reed wat voorzichtig met haar Gelderse merrie en werd beloond met 53,31 en een vijfde plaats. De hoogste score bij de enkelspan paarden werd gereden door de Duitse Anne Unzeitig met 41,28. Plaats 2 was voor de ervaren Marie Schiltz (Luxemburg) met haar crack Frodo (43,72). Morgen is het de beurt aan de overige junioren (enkelspan pony) en de young drivers met enkel- en tweespan pony’s.

