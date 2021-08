EK jeugdmennen Selestat: Renate Provoost en Anouk de Haas winnen dressuur

De juniorenrubriek enkelspan pony is een grote rubriek. Renate Provoost stuurde haar Quibus naar de overwinning en kreeg 48 strafpunten toebedeeld. Volgens chef d’équipe Hans Zumbrink had er misschien nog wel meer in gezeten: “Renate reed een hele goede proef. Ze had een paar hele kleine foutjes, anders had ze nóg betere punten gescoord.” Jur Baijens was voor Zumbrink de verrassing van de dag. “Hij reed super en staat heel terecht op de vijfde plaats.” Jur’s proef werd beloond met 50,24. Ook Sam Couwenberg en Larissa Jansma boekten mooie resultaten, respectievelijk 52 en 55,12 strafpunten.

Mooie prestaties voor de beide Anouks

Anouk van de Beek scoorde onder de vijftig punten (49,36) en reed Happy naar de tweede plaats in de categorie young drivers. Ze moest alleen Valentine Lenordman (FRA) voor laten gaan met 45,70. Bij de young drivers met ponytweespannen sloeg Anouk de Haas toe. Zij won haar rubriek met 55,85.

Gekkenhuis

Het is de eerste keer dat Nederland meedoet aan het EK voor jeugdmenners. De selectie moet het doen zonder trainer Bram Chardon die er niet bij kan zijn omdat het EK vierspannen voor de deur staat. Er is daarom een breed begeleidingsteam aanwezig en sommige menners worden geholpen door hun eigen instructeur. De chef d’équipe is na het eerste onderdeel dik tevreden. “Vandaag was een hele goede dag met de overwinningen van Renate en Anouk en de tweede plaats van Anouk van de Beek. Maar over het geheel genomen heeft iedereen naar behoren gereden. De sfeer is goed en ze hebben gisteren allemaal genoten tijdens de landenavond. Dat was echt een gekkenhuis, maar desondanks heeft iedereen zich voorbeeldig gedragen.”

Technische hindernissen

Morgen staat de marathon op het programma en die is pittig. Zumbrink: “Het zijn technische hindernissen. Een foutje is zo gemaakt. Hindernis 1 is gelijk een zware en lastige. Vorige week zijn daar tijdens de internationale wedstrijd 6 ongelukken gebeurd, dus wij hebben wel geadviseerd om niet langs dat riskante stuk te rijden.” Dat belooft dus een spannende dag te worden.

Alle prijswinnaars op een rij met de Nederlandse prijswinnaars v.l.n.r: Renate Provoost, Anouk van de Beek, Anouk de Haas

