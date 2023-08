EK&WK Exloo: Burgemeester Jan Seton: “Hier moet je zijn”

Joris Wouda bracht met zijn ponyvierspan de drie gemeentebestuurders de piste in waar de burgemeester nog even van de gelegenheid gebruik maakte om de Nationale sportweek en het EK wielrennen onder de aandacht te brengen. Na een rondje waarin Joris zijn pony’s nog even extra liet gaan, namen ze plaats in de VIP tent om de wedstrijd te volgen.

Iedereen kan meedoen

Wethouder sport, Ankie van Tongeren vond het geweldig om op de koets mee te rijden. “Ik heb nog wel stiekum aan Joris gevraagd of we ook nog wat harder mochten en dat deed hij. Het ziet er hier echt fantastisch uit, complimenten aan de organisatie.” Ze vervolgt: “Het is heel mooi om te zien en het is natuurlijk een Europees evenement en een wereldwijd evenement. Dat we dan ook deelnemers uit onze eigen gemeente hebben; daar ben ik als wethouder sport wel heel content mee. En dat het aangepast sporten hier ook onder de aandacht komt is belangrijk. Iedereen kan sporten en hier laten we maar weer zien dat je ook in de paardensport altijd mee kunt doen.”

Goed sportjaar

De burgemeester waardeerde de entree per koets. “Ik heb het al eens eerder meegemaakt, maar het ging nu best hard,” reageert hij enthousiast. “ Het is een goed sportjaar voor Borger-Odoorn. Er zit nog veel aan te komen en op dit evenement zijn wij als gemeente heel trots. Het is een heel indrukwekkende ambiance. Maar ook hoe het is georganiseerd, met bijvoorbeeld die enorme tribune om al die mensen te kunnen huisvesten. Ik heb nog nooit zo’n grote tribune in onze gemeente gezien. Het weer valt heel erg mee en dan de sportieve activiteiten in dit hele plaatje, het is echt fantastisch om te zien. Dus je moet hier zijn: dat je het proeft, dat je het ruikt, dat je het voelt!”

Joris Wouda bracht de gemeentebestuurders binnen