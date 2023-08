EK&WK Exloo: Exloo laatste FEI kampioenschap voor Mark Weusthof

Te veel wedstrijddagen

“Het was geen beslissing die ik zomaar heb genomen,” vertelt Weusthof. “Het vierspan bepaalt niet alleen mijn leven, maar ook dat van ons gezin, familie en team. De reden is moeilijk uit te leggen, het is meer een gevoelskwestie. Maar een van de belangrijkste redenen is toch wel dat de internationale wedstrijden zo veel dagen in beslag nemen. Er zijn tegenwoordig zo veel deelnemers, dat de dressuur al op donderdag begint. De veterinaire keuring is op woensdag, waardoor je op dinsdag al met minimaal vier man aanwezig moet zijn. Je kunt wel op woensdag gaan, maar dan is de tijd heel krap en bovendien kom je in het mennerskamp dan in een uithoek te staan. Ik heb vaak geprobeerd een oplossing aan te dragen, zoals twee dressuurbanen met elk drie juryleden. Nu is het vaak maar één baan met vijf juryleden, maar dit werd niet opgepakt.”

Alleen nationaal geen optie

“Ik heb er ook nog aan gedacht om alleen nationale wedstrijden te rijden. We hebben in de buurt een aantal mooie wedstrijden, zoals Rijssen, Haaksbergen, Hellendoorn en Wierden. Deze duren maar maximaal drie dagen. Maar je moet tussen de grote jongens rijden om mee te willen doen op het hoogste niveau, dus dat wordt lastig als je alleen nationaal rijdt.”

Ander leven

“Mijn vader Theo begon in 1980 met de wedstrijdmensport. Ik was toen zeven jaar en heb hem in mijn beleving altijd geholpen. Of hij daar in het begin wat aan had, dat weet ik niet,” grapt Mark. “Ik hoef niet te vertellen dat niet alleen mijn leven nu anders gaat worden, maar ook dat van mijn vrouw Marieke en de rest van het gezin, familie, Team Weusthof en de Stichting Twents Vierspan, die me altijd hebben gesteund. “

Mark rijdt volgende week het EK vierspannen in Exloo en sluit zijn mencarrière af op de wedstrijd in het Poolse Baborówko van 7 tot en met 10 september 2023.

Over Mark Weusthof

Mark nam in 1995 de leidsels over van zijn vader Theo en nam sinds 2000 deel aan nagenoeg alle Europese-en Wereldkampioenschappen vierspannen. In Jerez de la Frontera 2002 en Beesd 2008 maakte hij deel uit van het Nederlandse team dat goud won. In 2004 droeg hij in Kecskemét bij aan het Nederlandse team zilver. Mark behaalde in zijn mencarrière een groot aantal keren podiumplaatsen op de Nederlandse Kampioenschappen. Met zijn prachtige span schimmels en bruinen is Mark een graag geziene gast op veel internationale wedstrijden, waar hij meerdere keren uitblonk in de marathon en topplaatsen liet noteren in het eindklassement.

Bron: Nieuwsbrief Twents Vierspan & Hoefnet

