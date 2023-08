EK&WK Exloo: topdag voor Koos de Ronde, maar Brauchle wint

Michael Brauchle won de marathon

Uiteindelijk was de Duitser de winnaar vandaag, gevolgd door Koos de Ronde. Glenn Geerts was geweldig op dreef en werd derde. Bram Chardon reed ook ijzersterk, had nergens problemen en staat nu aan de leiding in het klassement. Michael Brauchle is opgeklommen naar de tweede plaats en Koos de Ronde derde. Dat betekent dat er voor Koos de Ronde individuele medaillekansen zijn. Maar de verschillen voor de vaardigheid zijn klein. Er zit omgerekend steeds één balletje tussen de rijders in de top van het klassement. Dus morgen wordt het een hele spannende dag. De strijd om het teamgoud zal gaan tussen Nederland en Duitsland. Nederland leidt weliswaar het tussenklassement, maar het verschil met de Duitsers is minder dan 2 punten.

Koos de Ronde werd tweede

Topdag voor Koos de Ronde

Koos de Ronde is heel tevreden met zijn prestaties van vandaag. “Ik heb aangevallen want na de dressuur wilde ik nog wel wat plekken klimmen. Het was een uitdagende marathon en met name hindernis 3 en 4 waren scherprechters. Mijn span liep top! Ik had één pechballetje door mijn voorzweng in hindernis 6; dat kost me net de overwinning. Brauchle gaat natuurlijk ook altijd vol gas, dus het was een hele mooie strijd. Mijn paarden deden het super. Op de hindernissen 1 en 2 hadden we de snelste tijd en toen haalde Brauchle weer in en toen had ik vervolgens op hindernis 7 weer de snelste tijd. Het was supergaaf en nu sta ik 3e in de tussenstand. Het wordt morgen heel spannend.” Koos rijdt morgen met dezelfde paarden als vandaag in dezelfde opstelling. “Het was een superdag. Veel publiek en echt een mooie marathon, waarin ook veel gebeurde. En dat hoort ook op een EK, want de marathon moet wel een scherprechter zijn. Het was vandaag een topdag voor de mensport en helemaal voor mij.”

Bram Chardon leidt het klassement na 2 onderdelen