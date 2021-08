Elke maand een minimarathon in Noord Holland

Wie aan 7 wedstrijden meedoet hoeft er maar voor 6 te betalen. Hoofdsponsor De Hoog Export bloemen en planten steunt de competitie en hoopt dit seizoen op een vol programma waarbij alle wedstrijden plaats kunnen vinden. Vanaf september is er iedere maand een wedstrijd, waarmee alle minimarathons mooi over het seizoen zijn verspreid.

Corona scenario

Covid-19 is nog steeds volop aanwezig maar dat heeft de organiserende verenigingen er niet van weerhouden om de wedstrijden voor seizoen 2021/2022 te plannen. Ze zeggen dat het wel spannend is welke regels er gaan gelden en of de volledige competitie in de bedachte vorm kan doorgaan. Daarom hebben ze ook een tweede scenario op de plank liggen. Mocht er door corona geen finale zijn, dan wordt er toch een eindklassement opgemaakt. Hiervoor moeten er wel minstens 4 wedstrijden gereden zijn. De prijsuitreiking zal dan zijn op de 1e wedstrijd van seizoen 2022/2023.

Ook een jeugdrubriek

Natuurlijk hoopt iedereen op doorgang van de reguliere competitie: 6 competitiewedstrijden plus een finale. De eerste wedstrijd is op 26 september bij de Haarlemmermeerruiters bij het Haarlemmermeersebos. De finale zal georganiseerd worden door de Wironruiters in Wieringermeer op 13 maart 2022.

Voor de jeugdige rijders (8 jaar tot en met 14 jaar) is een aparte jeugdrubriek uitgeschreven. De rubriek doet mee in de competitie, maar kent geen prijzen die geld uitkeren.

Alle data en meer informatie staan op de website van de NH cup.

(fotoFB Haarlemmermeerruiters)

