Enkelspanpaard Axe overleden

Zeven jaar geleden maakte Bas de overstap van enkel- en tweespan pony’s naar enkelspan paard en ging toen met Axe aan de slag. Axe ontpopte zich vooral als een (indoor-)marathonspecialist. ‘In de marathon gaf hij altijd een goed gevoel’, vertelt Bas. ‘Hij stopte nooit en bleef altijd vechten. Na mijn overstap van pony’s naar paard was het best even wennen. Maar ik heb toen veel gehad aan de begeleiding vanuit het perspectieventeam en mijn privélessen van Harry de Ruyter en de dressuurtrainingen van Jan van den Broek.’

Familiepaard met 150% inzet

Axe was een echt familiepaard. ‘Hij was heel lief en rustig in de omgang. Iedereen kon met hem rondlopen,’ aldus Bas. ‘En in het werk gaf hij altijd 150%.’ De mooiste herinneringen houdt hij over aan de fijne marathons en indoormarathons die ze reden. Zo was het winnen van Indoor Nijkerk een memorabel moment.

Ondraaglijk

Een half jaar geleden kreeg Axe een blessure aan het rechter achterbeen. Binnen een aantal weken was hij weer de oude. Maar daarna kreeg hij linksvoor een verdikking aan de pees. Vermoedelijk als gevolg van compensatie. Zes jaar lang had de bruine ruin niets, maar nu bleef de blessure slepen. ‘Hij liep eigenlijk nog door op karakter’, zegt Bas daarover. ‘Het werd de laatste weken echt steeds slechter en hij gaf aan dat hij niet meer wilde. Ook de dierenarts zei dat hij ‘op’ was. En daarom zat er niets anders op dan hem in te laten slapen.’

Op naar de overwinning tijdens Indoor Nijkerk

