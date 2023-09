Enquête over nieuw format FEI-kampioenschappen

De internationale menners wordt daarom gevraagd om een enquête in te vullen. Via deze weg kunnen zij hun mening laten horen. “Zijn zijn de drijvende kracht achter de veranderingen. We willen er namelijk voor zorgen dat veranderingen van de formaten van de FEI-kampioenschappen voldoen aan de behoeften en ambities van de menners.”

De enquete is open tot en met 10 oktober 2023 via deze link.

De resultaten van de enquête zijn rechtstreeks van invloed op de herziening van de regels, die gepland staan voor 2025.

Bron: FEI