Enthousiaste dressuurkampioenen op de Hippiade mennen

‘In mijn eerste proef had ik nog best wat foutjes,’ vertelt Hans Ouwersloot. Hij is de kersverse kampioen in de klasse ZZ bij de paarden. ‘Mijn tweede proef ging heel fijn. De galop was goed, ja eigenlijk ging alles heel fijn. Het is heerlijk als je achter een paard zit die doet wat je wilt en die begrijpt wat er moet gebeuren.’ Hans rijdt de elfjarige Coco, een kruising van een Fries en Gelders paard. En Coco’s kwaliteiten? ‘Hij is heel intelligent’, zegt Hans. ‘Hij begrijpt alles altijd heel snel en werkt altijd mee. Ik rijd ook graag kür op muziek en hij weet dan ook precies wat er gaat gebeuren.’ Hans komt met Coco ook uit in het samengesteld en wil dat volgend jaar wat meer gaan doen. ‘Maar kür rijden is ook leuk, dat had ik hier ook wel graag gedaan.’

Hans Ouwersloot met Coco (Foto Matthew van Veen, Lui Foto)

Wereldkampioenen

In de ZZ-klasse bij de pony’s won wereldkampioene paramennen Francisca den Elzen met Bart Blom beide proeven. Haar paard Albrechtshoeve’s Lars, waarmee ze in Kronenberg naar de wereldtitel reed, kwam ook in de ring, maar had nog wat moeite met de lastige oefeningen in de klasse Z. Francisca had een druk programma want ook in de vaardigheid klasse Z kwam ze nog in actie met Lars, plaatste zich voor de barrage en werd vierde.

Ook die andere wereldkampioen paramennen, Jacques Poppen, reed mee. Hij reed Horses2Fly Anniek naar de titel in de M-dressuur. ‘Ze liep weer fantastische proeven,’ prijst Jacques zijn paard. ‘Dat ze na het WK dit weer voor me doet is geweldig.’

Met Bart Blom won Francisca den Elzen de titel in het ZZ

Topscore

In de klasse Z bij de pony’s werd Tamara Pijl kampioen met Dex. Alle juryleden plaatsten haar unaniem op de eerste plaats. ‘Ik kon de scores voor mijn tweede proef nauwelijks geloven,’ straalt ze. ‘Daar kreeg ik 80%! Ja, het ging ook super.’

Ook Klazien Kleermaker werd in beide proeven door alle juryleden als eerste geplaatst. Met Fleur werd ze kampioen in de klasse M en ze pakte ook nog het reservekampioenschap in de vaardigheid mee.

Extra les

Een paard met veel potentie is Anke van de Lageweg van Janneke den Hartog. ‘Het is drie, twee, één!’ straalt Janneke. Wat ze daarmee bedoelt? Twee jaar geleden was ze derde, vorig jaar tweede en nu kampioen in de klasse Z. ‘Ik heb verder dit jaar niet gestart om hier nog Z te kunnen rijden,’ vertelt ze. Haar tienjarige Fries kan onvoorstelbaar mooi en gedragen draven. ‘In mijn tweede proef klopte alles. Hij liep er fijn aan en bleef mooi voorwaarts. Ik heb ter voorbereiding nog wat extra privélesjes genomen van Miranda van Kalkeren, mijn dressuur instructrice.’ Janneke rijdt haar paard ook onder het zadel en start daarin in de klasse Z1. ‘Ik heb veel profijt van het rijden onder het zadel. Je kan dan zoveel meer werken aan de stelling en buiging.’ En nu? ‘Nu gaan we ZZ rijden. En we hebben nog een jonge pony, die moet er ook aan geloven.’

Carina Jansen reed High Five naar de titel in de klasse L (Foto: Matthew van Veen Lui foto)

Eerste keer

Een dolgelukkige kampioen in de klasse B enkelspan pony: Anouk de Haas is trots op haar zesjarige Falke’s Dancer. ‘Ik ben voor het eerst op de Hippiade. Alles liep vandaag super. We rijden ook samengesteld en eigenlijk is de marathon het sterkste punt van mijn pony.’

Kampioen in de klasse B bij de paarden werd Judith Hans met Gentle. Het L-kampioenschap werd bij de pony’s gewonnen door Marleen Kempers met Ciara en bij de paarden door Carina Jansen met High Five.

B-kampioene Judith Hans (Foto: Matthew van Veen LuiFoto)

Clubgenoten

Een grote schare fans voor Lindsay Landman. Haar clubgenoten van de Blesruiters waren aanwezig ter ondersteuning en dat hielp want ze werd kampioen in de B/L dressuur tweespan met Filia en Joppe. ‘Alles ging heel goed vandaag, mijn pony’s hebben echt hun best gedaan,’ is haar commentaar. In de klasse M/Z/ZZ pakte Melanie van de Bunt de titel met Tumtum en Calvados. ‘Leuk dat we nu genoeg deelname hadden voor een eigen rubriek’, zegt ze. Ze voegt er aan toe: ‘De pony’s deden het echt goed vandaag.’

Bij de tweespan paarden gingen nog wel alle klassen in handicap en werd Harry Streutker kampioen.

De gedetailleerde uitslagen per ring vind je hier

De totale uitslagen staan op Hippiadeuitslagen.nl