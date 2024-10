Enthousiaste reacties na Landelijke Jeugdmendag

Zaterdagochtend vroeg was het al een druk op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De Landelijke Jeugdmendag begon stipt om 09.00 uur met de eerste aanmeldingen. Om 9.30 uur startte Evy van Oort (15 jaar) als eerste rijder met een dressuurles bij Anne Zaayer. Niet veel later begon ook de eerste les bij Saskia van Heesch voor Siem Joustra (10 jaar) terwijl Berry van den Bosch de laatste hand legde aan het parcours van de mini-marathon waar om 10.00 uur de eerste menner werd verwacht.

Maar liefst 25 combinaties kregen deze dag tekst en uitleg over de onderdelen en voldoende tips om thuis in hun training verder mee te gaan

Positieve reacties

De jeugd heeft de toekomst, dat weten we allemaal. Binnen de mensport is het zeker niet vanzelfsprekend dat talent het enige is wat je nodig hebt. Er komt nogal wat bij kijken als je ook de wedstrijdsport wil gaan beoefenen, zowel logistiek als financieel. Maar vooral ook plezier, paardenwelzijn, kennis en kunde. De Nationale Jeugdmendag, dat gedragen wordt door de vier Mendistricten en de Stichting Jeugdmennen is voor de jonge menners een belangrijke stap richting het EK Jeugdmennen 2026 in Osorhei.

Hieronder vind je enkele reacties na afloop:

“Lars erg naar zijn zin gehad, dankjewel instructie en organisatie.”

“Suus heeft een super leuke en leerzame dag gehad. Dikke dankjewel voor de organisatie en instructeurs!”

“Dank julliewel! We hebben veel geleerd en het smaakt naar meer!”

