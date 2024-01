EquiGala 2024: Belgische vierspanmenners vernoemd tot Team van het Jaar 2023

De Belgische vierspanmenners wonnen op het Europees kampioenschap in Exloo teambrons en wonnen daarnaast de Landenwedstrijd van CAIO van Beekbergen. Ze zijn daarmee het enige Belgische senioren team dat een medaille won op een EK.

Deze prestatie leverde hen de onderscheiding voor het Team van het Jaar 2023 op.

2024

De eerste teammeeting voor het vierspanteam zit er inmiddels op, de plannen voor 2024 zijn gemaakt. De Belgen zullen onder andere van start gaat tijdens de CAIO’s in Windsor, Saumur, Aken en Beekbergen, om vervolgens te pieken op het WK in het Hongaarse Szilvasvarad.

Het team heeft, onder leiding van Mark Wentein, extra steun en medewerking gevonden van Paardensport.Vlaanderen én Sport.Vlaanderen. Hierdoor zal deze niet olympische sporttak in het olympische jaar ook de volle aandacht verdienen.

Edouard Simonet

Daarnaast sluit Edouard Simonet zich weer aan bij het Belgische team. Hij won in het verleden individuele en team medailles en is momenteel woonachtig in Spanje. In 2024 gaat hij met een nieuw span KWPN’ers van start in Lähden (GER) en Saumur (FRA). Naast de drie vaste waarden in de ploeg, timmert ook de jonge Sam Gees met zijn nieuwe Arabo-Friezen aan een vaste plek in het team.

De bijdrage van team-dierenarts Jeroen Declercq, die het team al jaren bijstaat, en de bijdrage van assistent chef d’équipe Filip Kindt, mag in deze teamprestatie natuurlijk niet onopgemerkt blijven.

Bron: KBRSF Commissie Mennen / Galop.be

Het Belgisch team tijdens de prijsuitreiking van het EK in Exloo