“Eunice” verwoest bedrijfspand Nicole voor Menners

Nicole voor Menners ... Menners voor Nicole

Wat menners zo bijzonder maakt is dat zij altijd klaar staan om elkaar te helpen. Het blijft een teamsport. Op zaterdagochtend vroeg werd er door meerdere menners hard gewerkt om te redden wat er nog te redden viel.

Eigenaresse Nicole van Engeland is enorm dankbaar voor alle hulp en haar zorg is om komende week alle schade in kaart te brengen. Het bedrijf is deze week gesloten, er kunnen geen bestellingen verwerkt worden en om geen tijd te verliezen zal er ook niet gereageerd worden op mails of app’jes.

De verwachting is dat “Nicole voor Menners” vanaf 28 februari weer grotendeels operationeel is.

fotocollage stormschade Nicole voor Menners