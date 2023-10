Euregio Cup Emlichheim: nog startplaatsen vrij

De Euregio Cup – competitie bestaat uit twee wedstrijden, waarvan de eerste in Emlichheim verreden wordt. De tweede wedstrijd is de EIM Denekamp die van 10 tot 12 november georganiseerd wordt.

Tijdens de finale van de Euregio Cup zijn er in elke rubriek geldprijzen te winnen en bovendien is er voor de winnaar van de rubriek tweespan pony’s een wildcard beschikbaar gesteld voor de Agravid – Cup in Münster.

Er zijn nog startplaatsen vrij, dus schrijf je snel in!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden