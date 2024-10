Aanmelden Euregio Cup nu open

De wedstrijden zullen worden uitgeschreven voor de rubrieken: enkel- en tweespan pony’s en paarden en dit jaar staat ook de rubriek vierspan pony’s op het programma van de Euregio Cup! De jeugd zal in deze groepen worden ingedeeld. Voor de deelnemers t/m 14 jaar zijn er extra prijzen.

Door de resultaten van Emlichheim en Denekamp bij elkaar op te tellen wordt bepaald wie de winnaars zijn. Er zal geen finaleronde gereden worden. Naast de dagprijzen is er voor de finalisten een prijzenpot van €1.500 te verdelen.

Emlichheim

De wedstrijd in Emlichheim vindt plaats op 26 oktober. De locatie beschikt over een prachtige accommodatie met een overdekte inrijhal. Daarnaast is ruime parkeergelegenheid aanwezig en de entree is gratis.

Het voorlopige programma:

13:30 uur Enkel- en tweespan pony’s en paarden

19:00 uur Vierspan pony’s ( deze tijd staat vast )

Opgeven kan door het inschrijfformulier te mailen naar hille-812@web.de

Voor overige informatie kan je contact opnemen met de organisatie via: 0049 162 1012 913

Denekamp

De tweede wedstrijd van de Euregio Cup vindt 16 november plaats in Denekamp. Je kan je hiervoor opgeven door te mailen naar fam.ijland@hetnet.nl. In Denekamp vindt de prijsuitreiking van de finalisten van de Euregio Cup plaats.