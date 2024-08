Euregio menwedstrijd Emlichheim afgelast

Het evenement zou net over de grens met Duitsland plaatsvinden en was een mooie gelegenheid voor Nederlandse menners om hun aanspanningen te testen zonder dat er een gastlicentie nodig is.

De wedstrijd was voor de Nederlandse deelnemers een impulswedstrijd en was opengesteld voor enkelspan en tweespan pony’s klasse L (in Duitsland klasse A) en klasse Z (in Duitsland klasse S). Daarnaast konden de tweespan paarden in klasse Z meerijden.

Klik hier voor meer informatie

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.