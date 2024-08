Eveliina Koivula en Raisa Takkinen bovenaan in tussenstand Nordic Driving Challenge

Nordic Driving Challenge wordt verreden op CAI2*-niveau en dit jaar worden er klassen voor individuele paarden en individuele pony’s georganiseerd. De eerste etappe van de serie vond plaats in de eerste dagen van juni tijdens CHI Pärnu, werd gevolgd door de tweede etappe in het Letse Inchukalns en de derde in Ypäjä, Finland.

Finale

Voor de finale in Tagadi, op slechts 20 km rijden van de Estse hoofdstad Tallinn, zijn de Finse menners aan de leiding in beide klassen. De rubriek voor enkelspan paarden wordt aangevoerd door Eveliina Koivula (31 punten), gevolgd door Ben Simonsen (14 punten) en Leena Kalalahti (11 punten). Bij de enkelspan pony’s gaat Raisa Takkinen aan de leiding met 15 punten, gevolgd door Deilina Bishop-Westerlund met 10 punten en de Noorse Lise Irene Kosmo Gylseth met 5 punten.]

In de finale hebben de punten een coëfficiënt van 2, dus de winnaar is nog niet zomaar bekend! In Tagadi worden naast de Nordic Driving Challenge ook CAI3* klassen verreden, net als het nationaal kampioenschap van Estland.

Eveliina Koivula

