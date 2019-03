Exloo 2019: Francisca den Elzen wint eerste wedstrijd om KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy

Francisca den Elzen

Francisca de Elzen won vorig jaar goud met het team en individueel op het WK Para mennen en ook in de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy was ze al meerdere malen de beste. Na al die topprestaties blijft de KNHS-Witte van Moort competitie een wedstrijd waar Den Elzen graag aan mee doet. “Het zijn altijd hele mooie wedstrijden waar alles goed geregeld is. Meedoen op een evenement zoals in Exloo, waar ook een internationale wedstrijd wordt verreden, is super. Iemand als IJsbrand Chardon rijdt daar ook, daar kun je ook nog eens heel veel van leren door te kijken hoe hij aan het werk is.

Mijn pony liep dit weekend echt super goed. Vrijdag in de dressuur ging het al heel fijn, hij liep heel mooi constant ook in de aanleuning. In de marathon heb ik op een paar plaatsen iets langere lijnen gekozen, het was voor ons toch de eerste wedstrijd van het seizoen en ik wilde het even aftasten, maar het ging top. In de vaardigheid waren we foutloos en binnen de tijd, dus beter kon eigenlijk niet.

Volgend jaar hebben we weer een WK dus ik wil dit jaar gebruiken om alles nog een beetje te verbeteren. Maar het aller belangrijkste is natuurlijk om de pony zo gezond mogelijk te houden.

Albrechtshoeve Lars is nu 10 jaar en voor mij een topper. Het is een hele harde werker, hij wil altijd gaan. Soms is hij bijna te ijverig”, vertelt Francisca enthousiast.

Naast deze Lars won Den Elzen ook al veel met haar andere troef Bart Blom. Beide pony’s staan bij Francisca thuis in Drouwenerveen op een steenworp afstand van Exloo.

