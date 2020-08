Exloo 2020: Klassementswinnaars sterk in de vaardigheid

Verrast en sprakeloos

In ring 1 lag het parcours voor de enkelspannen en in de naastgelegen ring 2 was een ander parcours opgesteld voor de twee- en vierspannen. Bij de enkelspannen viel het voor de meeste aanspanningen niet mee om binnen de toegestane tijd te rijden. Anne Zaaijer stond na haar dressuurwinst en uitstekende marathon aan de leiding in het klassement bij de ponyenkelspannen, maar ging zonder hooggespannen verwachtingen het parcours in. ‘Ik dacht, we gaan maar gewoon rijden’, zegt ze erover. Voor haar pony Mr. Reddington was het de eerste internationale wedstrijd. Ze was verbaasd en sprakeloos over de mooie resultaten. In de vaardigheid zette Mr. Reddington opnieuw zijn beste beentje voor en noteerde alleen 1,91 aan tijdfouten waarmee Anne naast de dressuur, ook dit wedstrijdonderdeel won en zo winnaar van de wedstrijd werd. De Duitse Karolin Schettler werd tweede in het klassement en jeugdmenster Renate Provoost mocht de derde prijs in ontvangst nemen.

Anne Zaaijer

Perfectie

Bij de enkelspan paarden ging de strijd om de overwinning tussen Saskia Siebers met Axel en Rudolf Pestman met Diesel. Pestman had tot zijn eigen verrassing de marathon gewonnen en toonde zich opnieuw specialist in de vaardigheid. Hij reed foutloos en binnen de tijd en werd tweede. Maar ook Saskia Siebers reed een perfect nulrondje en won. ‘Axel liep alle dagen fijn en het meest blij ben ik met mijn dressuurproef, want die was echt uit het boekje,’ straalt de winnares van de enkelspanrubriek. Zij gaat zich nu voorbereiden op het NK in Maasdijk en hoopt vervolgens te vlammen op het WK enkelspan in Pau eind oktober.

Ook Marie Schiltz (Luxemburg) reed een foutloos parcours binnen de tijd. Dat was niet genoeg voor het erepodium. Vader Franz Schiltz haalde dat wel en werd overall derde met alleen 0,49 strafpunten voor tijdsoverschrijding.

Voor Frank van der Doelen verliep de slotdag onfortuinlijk. In zijn parcours met Sterre kwam de hele aanspanning ten val toen hij fel aanzette in een wending. Hij verscheen daarna niet meer aan de start met zijn jonge paard Iverno.

Klasse apart

In ring 2 gingen als eerste de ponytweespannen van start. Weer was Rodinde Rutjens de beste. Zij maakte geen fouten en reed met groot gemak door het ingewikkelde parcours. Met de overwinning in alle drie de wedstrijdonderdelen toonde de regerend wereldkampioene haar klasse.

In de vaardigheid reden ook Nathalie van der Ende en Melanie van de Bunt foutloos binnen de tijd. De Nederlandse ponymensters domineerden deze rubriek. Van der Ende hield haar mooie vierde plek vast, want de Belg Pieter van den Broeck reed ook sterk met 1,28 voor tijd. Hij bleef daarmee in derde positie, achter Melanie van de Bunt.

Koud afgemaakt

Na de marathon was het klassement van de tweespan paarden flink door elkaar geschud. Theo Timmerman was de eerste deelnemer die een foutloos vaardigheidsparcours binnen de tijd reed. Hij eindigde uiteindelijk als derde. Direct na de routinier was het de beurt aan de 19-jarige Anna de Ronde die slecht 0,92 punt voorsprong had. Anna stuurde foutloos rond, maar nam iets meer tijd voor de lastige onderdelen. Alle ballen bleven liggen en ze kwam over de streep met slechts een halve punt voor tijdoverschrijding. En daarmee bleef ze Timmerman nog net voor en debuteerde internationaal met een prachtige tweede plaats. Sandor van Vliet tikte één balletje van de kegel en finishte een fractie te laat; resultaat 3,28. Daarmee zakte hij, in een geweldig gereden wedstrijd, naar plaats 4. Laatste starter Stan van Eijk maakte het in stijl af. Hij had een marge van iets meer dan 5 punten op Anna de Ronde. Van Eijk reed een strakke foutloze rit, binnen de tijd en won de wedstrijd.

Stan van Eijk

Hammink onverslaanbaar

Ook bij de ponyvierspannen won de winnares van de rubriek alle onderdelen. Marijke Hammink reed als enige in haar rubriek foutloos en binnen de tijd. Dianne Legemaat stuurde knap rond in de vaardigheid met alleen 0,23 aan tijdfouten. Jan de Boer liet ook alle ballen liggen en eindigde met 2,19 voor tijd op plek 2 in de eindrangschikking. De strijd om de derde plaats ging tussen twee Belgische menners. Bert van den Bosch maakte geen parcoursfouten en had slechts 1,88 voor tijd. Terwijl Julien Vanhoenacker binnen de tijd bleef, maar er twee ballen aftikte. Vanhoenacker kon nog nipt zijn derde plek in de eindrangschikking behouden.

Stuivertje wisselen

In de top drie van het klassement bij de vierspannen waren de onderlinge verschillen na dressuur en marathon minimaal en minder dan 1 bal. Maar de vaardigheidsproef bracht de nodige verschuivingen. Edwin van der Graaf en Anthony Horde (FRA) lieten zien dat foutloos binnen de tijd mogelijk was. Maar voor de menners in de top 3 was dat niet zo vanzelfsprekend. De Belg Dries Degrieck reed een ijzersterk parcours: foutloos en binnen de tijd. Hij won daarmee de wedstrijd. Zijn directe concurrenten Mark Weusthof en Benjamin Aillaud (FRA) maakten fouten. Laatste starter Aillaud reed er twee ballen af, en kreeg wat tijdsoverschrijding (totaal 6,58). Hij gaf zo de overwinning uit handen en werd derde. Mark Weusthof eindigde als tweede in het klassement. Hij reed er één balletje af en was een fractie te laat over de finish. ‘Die bal was mijn eigen fout,’ zegt hij na afloop. ‘Dat was jammer, maar ik heb een heerlijke wedstrijd gehad.’ De Twent gaat zich nu voorbereiden op de internationale wedstrijd in Lähden.

Dries Degrieck

