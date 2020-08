Exloo 2020: Marathondag met verrassingen

De marathon bestond uit een kort opwarmtraject en bevatte zes hindernissen. Vooral de hindernissen 4 en 5 werden de scherprechter. Beide hindernissen lagen schuin, waardoor er slim gestuurd moest worden op weg naar de poorten.

Zoals gebruikelijk beten de pony enkelspannen het spits af. Chantalle Boogaarts klokte in 3 hindernissen de snelste tijd en won de marathon. Anne Zaayer hield prima aansluiting met haar Mr. Reddington en gaat nog steeds aan de leiding in het klassement. Karolin Schletter (Duitsland) en Karina Blaabjerg (Denemarken) volgen haar in de rangschikking. Renate Provoost is dankzij een prima marathon opgeklommen naar een vijfde plek in het klassement.

Rutjens en Hammink domineren

Bij de ponytweespannen domineerde Rodinde Rutjens de wedstrijd. Ze was met overmacht de sterkste in de marathon, door in 5 van de 6 hindernissen het beste resultaat neer te zetten. Ze blijft dus aan de leiding in het klassement. Nathalie van der Ende reed ook een razendsnelle marathon. Weliswaar niet zo snel als Rutjens, maar ze klom hierdoor wel naar plaats 4 in het klassement. De top 3 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van gisteren.

Marijke Hammink leidt nog steeds het klassement bij de vierspannen. Zij won de marathon, maar kreeg fikse tegenstand van de Belg Julien Vanhoenacker die nipt tweede werd. Jan de Boer had voor het eerst zijn eigen fokproduct Splash opgesteld in de marathon. Samen met nog twee minder ervaren pony’s en routinier Smirnoff werd hij derde.

Pestman wint enkelspanmarathon

Een prachtig marathonresultaat voor Rudolf Pestman met Diesel. Hij won met een minimaal verschil voor Frank van der Doelen met Jan Moonens paard Sterre. Pestman was superblij met zijn marathonoverwinning: ‘Diesel liep echt zo fijn. Hij was heerlijk te sturen en heel gretig.’ Desondanks blijft Saskia Siebers met Axel aan de leiding. Axel ging als vanouds door de hindernissen en het was een lust voor het oog om hem te zien gaan.

Klassement op zijn kop

Bij de tweespan paarden ging het klassement op zijn kop. Dressuurwinnaar Martin Hölle begon ijzersterk aan zijn marathon, maar werd zelf van de wagen gelanceerd in hindernis 5 wat hem 20 strafpunten opleverde. Ook Lars Schwitte had problemen. Na parcoursfouten in de hindernissen 1 en 2 ging het in hindernis 3 ook mis en werd hij na een niet herstelde parcoursfout uitgesloten. Een prachtig optreden gaf Anna de Ronde. Ze stuurde snel en stijlvol rond en werd tweede in de marathon achter Stan van Eijk, die zijn favoriete onderdeel won. Van Eijk gaat nu aan de leiding in het klassement, gevolgd door Sandor van Vliet, die prima aansluiting hield.

Nauwelijks verschil

Mark Weusthof is in vorm en won de marathon bij de vierspannen. De Twent reed gedurfd, maar gecontroleerd. Ook Dries Degrieck (België) reed een uitstekende marathon. Vooral in hindernis 4 sloeg hij zijn slag door snel op de helling rond te gaan. Ook de rit van de nieuwbakken vader Sebastien Vincent uit Frankrijk mocht er zijn. Door wachttijd dreigde hij even uit het ritme te raken, maar hij herpakte zich met mooie tijden in de hindernissen. De onderlinge verschillen in de top van het klassement bij de vierspannen zijn minimaal. Dressuurwinnaar Benjamin Aillaud gaat nog steeds aan de leiding. De vaardigheidsproef belooft morgen dus een spannende wedstrijd te worden.

