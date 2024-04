Exloo 2024: Internationale seizoen is van start

Sinds het EK en WK van vorig jaar is Exloo een nog populairdere locatie voor menwedstrijden geworden. In alle disciplines zijn er rubrieken op twee- en driesterrenniveau. De rubriek enkelspan paard 3* was de grootste met 34 combinaties en werd gewonnen door de Canadese Kelly Bruder. Zij won de dressuur met een score van 45.23, reed de snelste tijd in hindernis vijf en zes én bleef dubbel foutloos in de vaardigheid. Ze sloeg daarmee een gat van bijna acht strafpunten tot de nummer twee, Clement Dechamps uit Frankrijk. Larissa Jansma ging er met de derde plaats vandoor.

Ook Marijke Hammink had een succesvol weekend. Zij won alle drie de onderdelen met haar vierspan pony’s. Sietske Flobbe reed met haar tweespan pony’s een dressuurscore van 52.20, reed de snelste tijd in zes van de zeven marathonhindernissen en kon zich daarom haar 5.75 strafpunten in de vaardigheid permitteren om uiteindelijk toch bovenaan te eindigen.

Ook Renate Provoost en Desiree van Lambalgen eindigden op het podium in hun categorie, de enkelspan pony’s. Het verschil tussen hen was minimaal; met 0.26 strafpunten minder dan Desiree eindigde Renate op de tweede plaats achter de Deense Karina Blaabjerg. Desiree nam naast het rijden van een goede wedstrijd, ook een deel van de organisatie en de werkzaamheden op het secretariaat op zich.

Stan van Eijk won deze week de marathon en de vaardigheid bij de tweespan paarden. Dat was genoeg voor de overwinning, waardoor de Duitse Laura Oberlin en Heinrich Kemper als tweede en derde eindigden.

Boyd Exell won de vierspan paarden rubriek. Hij had meerdere nieuwe paarden bij zich. IJsbrand Chardon opende zijn outdoor seizoen met een tweede plaats en Edwin van der Graaf kon zich na afloop als derde opstellen.

Lang Paasweekend

Ook bij de tweesterren-rubrieken werden veel goede resultaten geboekt. Eén van de hoogtepunten was de zeer zorgvuldig en vloeiend gereden marathon van Cindy Benschop en Liberty. Zij won twee dagen eerder al de dressuur en kon de eerste plaats ondanks haar gevallen bal in de vaardigheid vast blijven houden.

Doordat de vaardigheid verspreid over twee ringen verreden werd, kunnen de deelnemers (ondanks de korte nacht door het verzetten van de klok) alsnog genieten van het lange paasweekend. De wedstrijd was rond 13:30 uur afgelopen en rond 15:00 uur was het kampeerterrein zo goed als leeg.

Klik hier voor het fotoalbum van de marathon

Klik hier voor alle resultaten

Marijke Hammink

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.