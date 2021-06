Extra meetmoment in Zuid voor selectie KNHS kampioenschappen SWM

Hoe de dagen ingevuld gaan worden is nog onduidelijk; één en ander hangt af van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

De teller staat hiermee op drie meetmomenten, waarvan de beste twee resultaten van de rijders meetellen voor selectie van de kampioenschappen die in Blaricum verreden gaan worden.

Wijziging programma Eerste Geldropse Menclub

De EGM (Eerste Geldropse Menclub) opent de reeks op 27 juni met een meetmoment in Geldrop, bestaande uit de vaardigheid en marathon. In eerste instantie zou het evenement over twee weekenddagen (26 en 27 juni) verdeeld worden, waarbij de dressuur ook op het programma stond. Helaas kan dit geen doorgang vinden en blijft alleen het meetmoment van 27 juni staan.

Op 17 en 18 juli is Boxtel aan de beurt en Ysselsteyn sluit de rij op 7 en 8 augustus.

Klik hier voor het eerder verschenen bericht