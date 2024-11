Feestelijke finalewedstrijd Euregio Cup Denekamp

Vrijdagavond werd het parcours getest door ruiters en amazones in de Marathon Ride. Dit populaire onderdeel heeft een rubriek voor paarden en pony’s waarbij op het scherpst van de snede werd gereden. Bij de pony’s was Tess Jogems met haar pony Miss McCool de snelste en Iris Borggreve met Gioscance won bij de paarden.

Dagprogramma

Zaterdag werd de dagwedstrijd van het Euregio Indoor Mennen Denekamp verreden met de rubrieken enkel- en tweespan paard en pony en de vierspan pony’s waarbij de punten tevens meetellen voor de Euregio Cup. Bij de enkelspan pony’s was het spannend want tussen bovenste vier rijders zat maar zeven punten verschil, waarbij Sietske Flobbe als winnaar uit de bus kwam met 186,84 strafpunten. Bij de tweespan pony’s ging de overwinnen naar Larissa Reints met 203,27 strafpunten. Henk Roel Krol probeerde het Larissa nog lastig te maken met een foutloze tweede omloop maar eindigde uiteindelijk op 4,42 punten op de tweede plaats. Gerard Schut, de man die in Denekamp met het paardenvirus werd besmet, werd bij de enkelspan paarden op 0,9 strafpunten tweede achter Daphne Pouwels, die na twee manches op 212,04 strafpunten uit kwam.

Marijke Hammink wederom niet te kloppen

Het avondprogramma bestond uit de rubrieken tweespan paarden en aansluitend de vierspan pony’s. De strijd in de rubriek tweespan paarden leverde een overwinning op voor Rens Egberink. Hij reed in de eerste omloop veruit de snelste tijd maar liet twee ballen rollen. Zijn tweede ronde was er een uit het boekje, bijna vijf seconden sneller en foutloos. Martijn Wevers pakte de tweede plaats en Renate Hofkes heeft zich tussen de mannen goed verdedigd en reed naar een mooie derde plaats.

Bij de vierspan pony’s is het altijd een strijd om de tweede plaats als Marijke Hammink op de startlijst staat. En zo ging het ook in Denekamp. Met twee zeer snelle en foutloze omlopen won ze de rubriek met 203,83 punten. Jorus Wouda liet in twee snelle manches alle balletjes liggen en werd tweede. Jaap van der Wal liep in de eerst omloop twaalf strafpunten op maar kon door een snelle tweede ronde de derde plaats veilig stellen. De uit België afkomstige Kenny Kanora werd vierde. Team Kanora geniet van de entourage in Denekamp en stonden dit jaar voor de negende keer op de startlijst. Kenny en de organisatie hebben afgesproken dat ze volgend jaar een jubileumfeestje organiseren waarbij een ‘Jupilertje’ niet zal ontbreken!

Na de vierspan pony’s werden de prijzen van de Euregio Cup uitgereikt. Voor deze prijzen zijn de punten van Emlichheim en Denekamp bij elkaar opgeteld en vallen de eerste drie geplaatsten in de prijzen. Samen hebben ze een prijzenpot van € 1.500 te verdelen.

De winnaars van de Euregio Cup 2024

Enkelspan pony’s Sietske Flobbe

Enkelspan paarden Gina Mensen

Tweespan pony’s Larissa Reints

Tweespan Paarden Herman ter Harmsel

Vierspan pony’s Marijke Hammink

Méér mensport in de Euregio

De organisatoren van Emlichheim en Denekamp kijken terug op een geslaagde tweede editie van de Euregio Cup. Het doel is om de mensport in de grensregio te stimuleren en het aantal deelnemers net als dit jaar te laten toenemen.

De organisatie bedankt de sponsoren, deelnemers, officials, vrijwilligers en iedereen die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt.

De data voor 2025:

Emlichheim (DL) : 25 oktober

Denekamp (NL) : 14, 15 en 16 november.

Marijke Hammink