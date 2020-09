FEI cursus voor menofficials in Ermelo en Stow 2021

De cursus is voor nieuwkomers, bijscholing en promotie. De cursusleiders worden binnenkort door de FEI bekend gemaakt.

Klik hier voor de uitnodiging.

Stow-on-the Wold

Van 26 tot en met 28 februari staat de jaarlijkse FEI cursus in het Britse Stow-on-the-Wold op het programma. Ook deze cursus is opengesteld voor juryleden, stewards, parcoursbouwers en technisch afgevaardigden en is voor nieuwkomers, bijscholing en promotie.

Klik hier voor de uitnodiging.

