FEI cursus voor menofficials in Kronenberg 2022

De juryleden worden bijgeschoold door de Brit Andrew Counsell, de stewards staan onder leiding van de Duitser Martin Röske, de Technisch Afgevaardigden worden bijgespijkerd door de Brit Philip Bateman en Jeroen Houterman verzorgt de bijscholing voor de parcoursbouwers.

Het theoriegedeelte vindt plaats in het Parkhotel in Horst aan de Maas, het praktijkgedeelte wordt gehouden op de WK-locatie Grandorse in Kronenberg.

Voorlopig programma:

woensdag 9 februari 2022

15.00 – 17.00 parcoursbouwers

donderdag 10 februari 2022

09.00 – 17.00 parcoursbouwers

vrijdag 11 februari 2022

09.00 – 14.00 parcoursbouwers

15.00 – 18.00 juryleden/stewards/TA’s

zaterdag 12 februari 2022

09.00 – 17.00 Juryleden/stewards/TA’s

zondag 13 februari 2022

09.00 – 15.00 Juryleden/stewards/TA’s

Inschrijven voor 17 januari 2022!

De inschrijving voor deze cursus sluit op 17 januari 2022. Inschrijving verloopt via je nationale federatie!

Klik hier voor de uitnodiging op de FEI kalender.

Let op! per groep officials is er een aparte uitnodiging voor maintenance en voor promotie (transfer)!

