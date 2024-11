FEI cursussen 2025 in Baborówko, Deurne en Lamotte Beuvron

7-12 januari 2025: Baborówko

Van 7 tot en met 12 januari worden de officials bijgeschoold op het Baborówko Equestrian Centre in Polen. Joaquín Medina is de cursusleider voor de juryleden en de Technisch Afgevaardigden, Martin Röske schoolt de stewards bij en Johan Jacobs is de cursusleider voor de parcoursbouwers.

Klik hier voor meer informatie over de cursus in Baborówko

12-16 maart 2025: Deurne

Green Valley Estate in Deurne (voormalig bekend als NHB Deurne) is dit jaar de locatie voor de FEI cursus. Cursusleiders Andrew Counsell (juryleden), Jan Devaere (stewards) en Jeroen Houterman (parcoursbouwers en Technisch Afgevaardigden) scholen de FEI officials bij. Deurne heet ook niet-FEI officials zoals trainers, menners en nationale officials van harte welkom om deze cursus bij te wonen.

Klik hier voor meer informatie over de cursus in Deurne

4-7 december 2025: Lamotte Beuvron

De terreinen van de Franse hippische sportfederatie in Lamotte Beuvron vormen van 4 tot en met 7 december de locatie voor de cursus in Frankrijk. De cursusleiders zijn nog niet bekend.

Klik hier voor meer informatie over de cursus in Lamotte Beuvron

De officiële uitnodigingen staan in de FEI kalender. FEI Officials kunnen zich aanmelden via hun Nationale Federatie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.