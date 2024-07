Eerste FEI Driving Youth Cup test event zit erop

De FEI Driving Youth Cup is het nieuwe FEI format om de mensport te promoten onder jongeren. Het evenement kan worden georganiseerd als een eendaags evenement, waarbij in het ochtendprogramma de menners hun dressuurproef rijden en ’s avonds een soort minimarathon op het programma staat. Het verschil in dressuur resultaat wordt omgezet in strafseconden. De winnaar van de dressuur start de gecombineerde marathon met 0 seconden, de rest volgt dus met extra strafseconden.

In Pärnu ging de Loreta Aleksejava (Letland) met Brencis aan de leiding in de dressuur met het resultaat van 43,20. Daarmee had ze meer dan 15 strafpunten voorsprong op de nummer twee. Vervolgens was ze ook de beste in de gecombineerde marathon en schreef dus geschiedenis door de allereerste FEI Driving Youth Cup te winnen. De tweede plaats ging naar de Karl Kallaste met Kallis. De derde plaats ging naar Letland met Laima Hamitova.

Na afloop van het evenement zei voorzitter van de jury, Level 3 jury Kati Honkanenm (FIN), dat het eendaags format goed was bevallen. Het bleek niet te ingewikkeld voor de menners, de organisatie en officials. Aan de andere kant vond Kati Honkanen dat de tijdsindeling niet helemaal passend was voor beginnende menners. Dit werd gesteund door parcoursbouwer Hillar Talts uit Estland, maar hij voegde eraan toe dat het testevenement bedoeld is om te testen en dat er later gediscussieerd gaat worden over de toekomst van het format.

Klik hier voor de resultaten

The winners (photo: Holger Ode)