FEI komt met nieuw instrument om strakheid neusriem te bepalen *video*

Het FEI meetinstrument voor de neusriem dat vanaf 2025 gebruikt gaat worden

Het FEI-meetinstrument wordt onder de neusriem en over het nasale bot gestoken en wordt vervolgens van boven naar beneden getrokken. De test is snel en eenvoudig en duurt slechts enkele seconden. Als het apparaat doorgaat, is de neusriem los genoeg. Als het apparaat echter niet gemakkelijk doorgaat, wordt de neusriem als te strak beschouwd en zijn de gevolgen zoals vermeld in Art. 1044.8 van het FEI Veterinair Reglement van toepassing. Deze regel gaat in vanaf 1 januari 2025.

Consequenties

Als door middel van het meetinstrument wordt bepaald dat de neusriem overmatig strak is, zijn dit de mogelijke gevolgen:

– Vóór de wedstrijd: De menner-paard/pony combinatie mag niet starten tenzij de neusriem opnieuw wordt aangepast zodat er voldoende speling is.

– Tijdens de wedstrijd: De combinatie wordt uitgesloten van de betreffende wedstrijd en de atleet krijgt een Gele Waarschuwingskaart. Doordat de combinatie wordt uitgesloten, betekent dat een tweespan of vierspan menner mogelijk gediskwalificeerd wordt omdat de neusriem van één van zijn paarden of pony’s te strak zit.

Zie in de video hieronder hoe de test uitgevoerd dient te worden:

Beschikbaar voor verkoop

Deze manier van testen met het nieuwe meetinstrument geldt voor alle soorten neusriemen en voor zowel de bovenste als de onderste neusriem. Het gedetailleerde protocol voor het meten van de strakheid van de neusriem wordt opgenomen in het discipline-specifieke ‘Neusriem Strakheid Meetprotocol(len)’. Het meetinstrument zal geleidelijk aan worden gebruikt op FEI-wedstrijden in het eerste kwartaal van 2025. Het zal beschikbaar komen voor verkoop voor iedereen. Hierover volgt later meer informatie.

Bron: FEI